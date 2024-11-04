Memur Sendikalarından 4 Günlük Eylem - Son Dakika
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Memur Sendikalarından 4 Günlük Eylem

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Çalışma Bakanlığı önünde memurlar, temel talepler için 4 gün sürecek oturma eylemi başlattı.

04.11.2024 19:49
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Memur sendikaları 4 gün sürecek oturma eylemi başlattı

ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası ve Türk Eğitim Çalışanları Sendikası üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 4 gün sürecek oturma eylemi başlattı.

Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı SAVDES-SEN ve TEÇ-SEN üyeleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde memurlar, '3600 ek gösterge 1. dereceye', 'Mülakat kaldırılacak', 'Enflasyon farkı aylık olarak verilsin', 'Dışişleri Bakanlığı personeli adalet istiyor' ve 'Sözünüz var, YHS kaldırılacak' yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemde konuşan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Bugün bizlere, memurlara verilen sözlerin hatırlatılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın önünde bir basın açıklaması yapıyoruz. ve 4 gün devam edecek. 7 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek bir oturma eylemimizi burada başlatmış oluyoruz. Bizlere verilen dört tane temel söz var. Bunlar çeşitli şekillerde, gerek partilerin seçim beyannameleri, gerekse bizzat Cumhurbaşkanımızın yaptığı basın açıklamalarıyla dile getirilen konular. Toplumumuzun da yabancı olduğu konular değil" dedi.

"Verilen sözler var"

3600 ek göstergenin birinci dereceye giren bütün memurlara verilmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin diğer hizmet sınıflarına atanması, kamuda mülakatların kaldırılması ve liyakatin sağlanması. Bir de memurlara verilen seyyanen zammın tavan aylıklara da yansıtılması ve böylelikle emeklilikte de bu seyyanen geçerli olması konusunda verilen sözler var. Biz biraz önce yaptığımız basın açıklamasında da bunları hatırlattık. Beraberinde yine kurumlarımızla çalışan gerek kurumlar bazında, gerekse kadrolar bazında gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Bunları hatırlatmaya çalıştık. Çok sayıda problem var ve biz bunları burada dile getirmeye, kurumlarımıza anlatmaya ve bunlara çözüm önerileri de sunarak çözümünün bir an önce sağlanmasını amaçlayarak bu tür eylem ve etkinliklerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arada gerçekten bir açlık sınırı kadar fark var"

Eylemlerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirten Cengiz, "İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız bu konularda talimatlarıyla önümüzdeki süreçte Meclise çıkaracak torba yasalar ve yasalar çerçevesinde bunların birçoğunun çözüleceğini umut ediyoruz. Bugün enflasyon verileri açıklandı. Bu verilere bakarsanız memurların yine enflasyon farkı çıktı. Şimdiden memurlar geçen temmuz ayında aldığı ücretlerden zarar etmeye başladılar. Daha 2 aylık enflasyon verisi daha gelecek. Dolayısıyla ocak ayına geldiğim zaman ciddi kayıplar oluşacak. Bugün TÜRK-İŞ'in açıkladığı yoksulluk sınırı 66 bin 500 lira. Halbuki ortalama bir memur maaşı Cumhurbaşkanlığı verilerine göre 44 bin lira civarında. Yani arada gerçekten bir açlık sınırı kadar bir fark var. Bizim beklentimiz maliyetlerle ilgili Cumhurbaşkanımızın da vereceği talimatla önümüzdeki dönem içerisinde ocak ayında farkların kapatılması" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur Sendikalarından 4 Günlük Eylem - Son Dakika

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