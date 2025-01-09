Memurlar Gelecekten Umutsuz! - Son Dakika
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Yerel

Memurlar Gelecekten Umutsuz!

Memurlar Gelecekten Umutsuz!

İshak Çelebi, memur ve emeklilerin enflasyon karşısında yoksullaştığını ve eylem yapacaklarını açıkladı.

09.01.2025 12:44
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Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, ömrünü bu ülke ve millet için çalışarak geçiren memur ve özellikle de emekliler artık gelecekten umutsuz olduğunu söyledi. Çelebi "TÜİK'in enflasyon verileri ücretli kesimin maaşlarını eriterek açlığa mahkum etmiştir" dedi.

Enflasyon ezdi, geçti

Konuya ilişkin sendika binasında basın açıklaması yapan DES Genel Başkanı İshak Çelebi, şöyle konuştu; "Yaşanan pandemi sürecinden sonra gerçekleşen fiyat artışlarıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkının çok olması, memur ve emeklilerin hızla yoksullaşmasına neden olmuştur. Yoksulluk sınırının üzerinde ücret alan memurların maaşı TÜİK sayesinde önce yoksulluk sınırının altında şimdi ise açlık sınırına yaklaşan bir ücret almaya başlamıştır"

Memur ve emekliye ek zam hükümetin önceliği olmalıdır

2025 yılı için memura verilecek % 11.54 lük zam oranının çalışanları sefalete sürükleyeceğini söyleyen Çelebi, "Özellikle kiralara yapılan % 60 lık zam ve gıda fiyatlarında meydana gelen yüksek fiyat artışı çalışanları yoksulluğa, emeklileri ise ölüme mahkum etmiştir. Yeni maaşını almadan gelen zamlar daha şimdiden kimi memurların yıllık maaş zammını yedi. Böyle giderse memurların gelecek yılki maaş zammı dahi bu yıl ki enflasyon karşısında tamamen erimiş olacak. Biz hükümetten memur ve emeklilerine insan onuruna yakışır bir ücret artışı yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

13 Ocak'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz

Asgari ücretle çalışan kesim başta olmak üzere ülkede ücretle çalışan herkesin hızla yoksullaştığını belirten Çelebi, "Barınma, beslenme temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanan çalışan ve emekliler gelecek aylarda durumlarının daha da kötüye gitmesinden korkuyorlar. Biz hükümetten enflasyon karşısında ezilen ve eriyen bir ücret politikası değil aksine enflasyonu ezen bir maaş artış politikası istiyoruz. İnsan onuruna yakışan, adaletli bir gelir dağılımı için 13 Ocak pazartesi günü bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldık. İzlenen politikalara bağlı olarak eylemlerimiz artarak devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memurlar Gelecekten Umutsuz! - Son Dakika

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