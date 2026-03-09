Başkan Çiçek Makam Araçlarından Vazgeçti

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yeni tasarruf dönemine kendi makam aracımdan vazgeçerek başladım. Makam araçları ve yakıt ülkemizde yüksek maliyet gerektiren şeyler. Bu sebeple hem makam aracı maliyetlerinden hem de yakıt giderinden tasarruf ederek bu kaynağı hizmete aktaracağız" dedi.

Makam aracı kullanmayı bıraktığını açıklayan Çiçek, belediyenin kendi bünyesinde yer alan binek araçlara binmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çiçek, şunları söyledi:

"Biz, saltanat sürmeye değil, halka hizmet etmeye geldik"

"İlk iki yılımızda belediyemize mali disiplin kazandırmak adına birçok hamle yaptık. Tasarruf etmek adına yaptığımız ilk işlerden biri kiralama devrine son vererek kendi öz kaynaklarımızla kendi filomuza sahip olmak oldu. Her zaman belediyenin mali durumunu gözeterek hareket ediyoruz. Yeni bir tasarruf dönemini daha başlatmış olduk. Yeni bir adıma daha imza atarak yeni tasarruf dönemine kendi makam aracımdan vazgeçerek başladım. Belediye başkanı olarak bu önemli döneme öncülük etmek amacıyla bu kararı aldım. Bundan sonra gereksiz harcamalara son veriyoruz. Belediyemizin her bir kuruşunda öksüzün, yetimin, her bir Menderes'linin hakkı var. Tüm vatandaşımızın parasının sorumluluğunu iyi bilmek gerekir. Milletin parasını savunmamız gerekir. Biz, saltanat sürmeye değil, halka hizmet etmeye geldik. O yüzden bu paralar halk için, halka hizmet için harcanmalıdır. Makam araçları ve yakıt ülkemizde yüksek maliyet gerektiren şeyler. Bu sebeple hem makam aracı maliyetlerinden hem de yakıt giderinden tasarruf ederek bu kaynağı hizmete aktaracağız."