Menderes Nehri\'nin debisi arttı, çiftçilerin yüzü güldü

Menderes'in debisi arttı, çiftçilerin yüzü güldü

Aşırı yağışlarla beraber Menderes, çamur rengine büründü

AYDIN - Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve geçtiğimiz yaz kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri'nin debisi son günlerde etkili olan yağışların ardından yükselirken yeniden bereket taşımaya başladı, suya karışan yoğun toprak sebebiyle de nehir çamur rengine büründü.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, yaz aylarında kurumaya yüz tutarken, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın genelinde etkisini gösteren yağmurlar, nehirdeki su miktarını artırırken, Menderes Nehri'nin debisi de yükseldi. Adeta eski günlere dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes'in Nehri'nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ise mutlu olduklarını belirtti. Öte yandan debisi yükselen nehirde aşırı yağışlarla yoğun bir şekilde toprağın suya karışması dolayısıyla, nehir çamur rengine büründü.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu son yağışların ardından yaptığı değerlendirmede, "Adı üzerinde Büyük Menderes Menderes Ovası ve o ovaya da can veren Menderes Nehrimiz. Bizim için, çiftçilerimiz için, üretim için, Aydın'ın ekonomisi ve tarım için çok önemli, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Büyük Menderes'in içerisinde suyun olması ve o suyun da kışın akması değil yazın da akması bizim en büyük meselemiz. Bizim istediğimiz yaz aylarında akması. Yazın akması için de barajlarımızın dolu olması gerekiyor. Barajlarımızın dolu olması için de kışlık yağmurlarımızın olması gerekiyor. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları Aydın'ın yağış aldığı aylardır. Bu aylarda yağan her damla bizim için çok değerli. Çünkü biz kuru tarım değil sulu tarım yapıyoruz. Sulu tarım ekonomik anlamda da çiftçilerimize en az kuru tarımdan 4-5 kat daha fazla gelir getirdiğini düşündüğümüzde suyun ne önemli ve Menderes Nehri'nin akmasının ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. Aydın'ın son aldığı yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürdü. Çünkü su demek hayat demek, tarım demek. Tarım demek üretim demek. Her yağan yağmur biz çiftçiler için biz kez daha ifade etmek isterim ki çok ama çok değerli. Bir önceki sene yaşanan kuraklığı hatırlayacak olursak suyun önemini daha iyi anlayabiliriz. Her 10 yılda, 7 yılda bir hatta son yıllarda daha da sık dönemlerde yaşadığımız tarımsal kuraklık söz konusu.

Bu tür yağışlar çiftçimizi son derece mutlu ediyor. Net olarak 'altın' yağıyor diyebiliriz" diye konuştu.