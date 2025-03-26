Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Üniversite Öğrencileriyle İftar Sofrasında Buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşi Filiz Pehlivan ile birlikte üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ramazan ile birlikte sofralarda bir kat daha artan birlik ve dayanışma ruhu, Menemen'de samimiyet ve bereket görüntülerine sahne oluyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, Katip Çelebi Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyan Şimal Dayanan ve Sena Nur Yalçın ile beslenme ve diyetetik okuyan Büşra Güler ve sosyal hizmetler okuyan Zehra Coşkun'un konuğu olan Başkan Pehlivan, hem öğrencilerin geleceğe dair fikirlerini dinledi, hem de kendi tecrübelerini paylaştı.

"Ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak olan sizlersiniz"

Yükseköğretime kayıtlı kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısını aştığını belirten Başkan Pehlivan, "Kız öğrencilerin akademik eğitimde sayısının artmasını, Türkiye Yüzyılı içindeki en güzel gelişmelerden biri olarak görüyorum. Şimal, Sena Nur, Büşra ve Zehra Her biri ayrı bir dünya, ayrı bir umut. Gençliğin samimiyetiyle, içtenliğiyle kurdukları sofraya konuk olmak bizler için büyük bir mutluluktu. Onların gözlerindeki ışık, kurdukları cümlelerdeki umut ve geleceğe dair hayalleri, bize bir kez daha doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Gençlerimizin yanında olmak, onların dertleriyle hemhal olmak, hayallerine omuz vermek bizim en büyük sorumluluğumuz. Çünkü inanıyoruz ki; bu memleketi daha güzel günlere taşıyacak olan sizlersiniz. Aynı sofrayı paylaşmak, sadece bir yemek değil, bir gönül birliğiydi. Bu güzel buluşma için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Yolunuz açık, kalbiniz ferah, umudunuz daim olsun! İyi ki varsınız." dedi.

"Kardeşlerimin sımsıcak sofrası beni çok duygulandırdı"

Filiz Pehlivan ise, "Kardeşlerimin leziz yemeklerini tatmak ve kalpleri gibi sımsıcak sofralarında olmak beni çok duygulandırdı. Hem eğitim görüp, hem de böylesine düzenli olmak takdir edilmesi gereken davranışlar. Evlerindeki samimiyet ve huzur bambaşka. Bu güzel ve içten gönül sofrası için öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Allah kabul etsin" sözlerine yer verdi. - İZMİR