Menemen Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Hediye: \'Menemen\'in Umudu-Kayıp Hazine\' Kitabı

Menemen Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hediyesi "Menemen'in Umudu-Kayıp Hazine" isimli resimli çocuk kitabı oldu. Menemen'in kültürel ve tarihsel değerlerinin Eren, Aybüke ve Neşe karakterlerinin maceralarıyla anlatıldığı kitaba ilişkin değerlendirmede bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Değerlerimizi yeni nesillere aktarmak ve Menemen'in güzelliklerini yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Menemen'in artık bir çocuk kitabı var. Taşhan'dan Çaltı'da bulunan tarihi menengiç ağacına, Kubbeli Bakkal'dan Emiralem Çileği'ne, çömlekten Türkiye'nin en büyük çocuk oyun köyüne kadar dolu dolu içeriğiyle "Menemen'in Umudu-Kayıp Hazine", Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın talimatıyla ücretsiz olarak Menemenli çocuklarla buluştu.

Eren, Aybüke ve Neşe karakterlerinin "Umut nedir?" sorusuna cevap ararken ilçenin dört bir yanında yaşadıkları maceraları ve kurdukları güzel ilişkileri konu alan kitabı, yazar Burak Cılasun kaleme alırken, kitabın resimlerini ise Bengisu Mukiyen Liman çizdi.

Aileler ve miniklerden büyük ilgi

Kitabın çocuklarla buluştuğu ilk adres, kitapta da yer alan ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü oldu. Türk Bayrağı ile birlikte çocuklara armağan edilen kitap, hem çocuklar hem de ailelerinden büyük ilgi gördü.

"Değerlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz"

"Menemen'in Umudu - Kayıp Hazine" kitabına dair değerlendirmede bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, tarihsel bağlamda 8 bin yıllık çömleğinden, tarımsal üretimine kadar antik çağlardan bugüne kadar çok önemli bir değer olarak bugünlere gelmiş bir kent. Bizler de kentimizin güzelliklerini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda evlatlarımıza keyifli okumalar diliyorum." dedi. - İZMİR