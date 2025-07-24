Menemen Belediyesi'nden Egekent-2'de Yeni Sosyal Tesis: Aynısefa - Son Dakika
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Menemen Belediyesi'nden Egekent-2'de Yeni Sosyal Tesis: Aynısefa

Menemen Belediyesi\'nden Egekent-2\'de Yeni Sosyal Tesis: Aynısefa
24.07.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
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Menemen Belediyesi, Egekent-2'de Aynısefa Sosyal Tesisi'ni açmaya hazırlanıyor. Başkan Aydın Pehlivan, yeni tesisin sosyal hayata katkıda bulunacağını ve menüsünde geniş seçenekler sunacağını duyurdu.

Menemen Belediyesi, vatandaşların huzurla, keyifle, lezzetle ve ekonomik olarak sosyalleşebileceği yepyeni bir tesisi hizmete açmak için hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Açılışa kısa bir süre kala Aynısefa Sosyal Tesisi hakkında açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemizin sosyal hayatına yepyeni bir soluk getiriyoruz. Aynısefa çiçeğinden esinlenerek hayata geçirdiğimiz sosyal tesisimiz, Egekent-2'ye çok yakışacak." dedi.

Türkelli Kapalı Pazaryeri ve Ulukent Semt Polikliniği açılışları ile bir açılış serisi başlatan Menemen Belediyesi, hemşehrilerine yeni tesisler kazandırma çalışmalarında hız kesmiyor. Türkelli ve Ulukent'ten sonra, açılış zincirinin yeni halkası Egekent-2'de ekleniyor. İlçenin sosyal hayatını geliştirmek adına çalışmalarını sürdüren Menemen Belediyesi, Egekent-2'de yepyeni bir kafe restoran açacak. Yeni tesisin ismi, görüntüsüyle iç açan, tıptaki yeriyle şifa saçan aynısefa çiçeğine ithafen Aynısefa Sosyal Tesisi olarak belirlendi. Modern çizgileri ve peyzajıyla konforlu bir yaşam alanı olarak tasarlanan Aynısefa Sosyal Tesisi'nde, kahvaltıdan dondurmaya, pizza ve hamburger gibi alternatiflerden ana yemeklere kadar geniş bir menü yer alacak.

"Menemen'e yeni bir değer katmış olacağız"

Açılış için son hazırlıkların yapıldığı ve geri sayımın başladığı tesis hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tematik çocuk oyun köyümüzden bölgemizin en büyüklerinden olan kapalı spor salonumuza, kadın ve çocuklarımız için ücretsiz spor ve kültür kurslarımızdan festivallerimize kadar ilçemizin sosyal hayatını geliştirecek ve renklendirecek birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bu çalışmaların son meyvesi de Aynısefa Sosyal Tesisleri'miz olacak. Egekent-2'deki tesisimiz, sabah kahvaltısından akşam yemeklerine kadar günün her saatinde hemşehrilerimizin keyifle, lezzetle ve güvenle vakit geçirebileceği, misafirlerini ağırlayıp, dostlarıyla güzel anılar biriktirebileceği bir tesis olarak hizmete girecek. Ayrıca isminden esinlendiğimiz Aynısefa çiçeğini de farklı ürünlerle tesisimizle bütünleştirecek ve Menemen'e yeni bir değer katmış olacağız." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi'nden Egekent-2'de Yeni Sosyal Tesis: Aynısefa - Son Dakika

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