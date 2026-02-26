Menemen Belediyesi Aşevi'nden her gün 10 bin kişiye yemek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen Belediyesi Aşevi'nden her gün 10 bin kişiye yemek

Menemen Belediyesi Aşevi\'nden her gün 10 bin kişiye yemek
26.02.2026 13:22  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla aşevinin günlük yemek kapasitesini 10 bin kişiye çıkararak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, belediye personelinin 150 kişiyle hizmet verdiğini belirtti.

Menemen Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle aşevinin günlük yemek kapasitesini 10 bin kişiye çıkardı. Ustaların hazırladığı ve gıda mühendislerinin denetlediği yemekler, ilçenin dört bir yanında ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı dağıtılırken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kimseyi rencide etmeden, sessiz bir şekilde aşımızı ihtiyaç sahiplerimizle paylaşıyor ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte kucaklıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı için kapasitesini artırdı. Lezzet ve hijyen kırmızı çizgisiyle hareket eden deneyimli mutfak ekibi, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın talimatıyla her gün 10 bin kişilik yemek hazırlıyor. Menemen Belediyesi Aşevi'nde gün aydınlanmadan başlayan hummalı hazırlıklar, sebzelerin titizlikle yıkanıp doğranmasıyla başlayıp, yemeklerin dev kazanlarda hazırlanıp, porsiyonlanarak paketlenmesiyle devam ediyor.

150 kişilik kadroyla hizmet veriliyor

Hazırlanan paketler, yine Menemen Belediyesi personeli tarafından Çukurköy'den Maltepe'ye, Asarlık'tan Çaltı'ya kadar ilçenin dört bir tarafına hızla taşınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Mutfaktan lojistiğe kadar toplam 150 personelin görev yaptığı günlük yemek operasyonu, vatandaşlardan da takdir görüyor.

"Sofralara sıcak bir tebessüm ekliyoruz"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yılın 12 ayı kesintisiz olarak hizmet veren aşevimizin kapasitesini, bu yıl da Ramazan boyunca sınırlarımızı zorlayarak çok üst bir seviyeye çıkardık. Kimseyi rencide etmeden, sessiz bir şekilde aşımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte kucaklıyoruz. 10 bin hemşehrimiz için hazırladığımız yemeklerle sofralara sıcak bir tebessüm eklemeye gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte sadece günlük yemekle değil, birçok farklı kalemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Aydın Pehlivan, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi Aşevi'nden her gün 10 bin kişiye yemek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:48:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi Aşevi'nden her gün 10 bin kişiye yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.