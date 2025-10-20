Menemen\'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Menemen ilçerisnde Muhtarlar Günü resmi törenle kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün Menemen'in sokaklarında, parklarında, pazarlarında, spor sahalarında ve sosyal tesislerinde bir güzellik varsa, bunda siz değerli muhtarlarımızın da emeği, sözü, yönlendirmesi vardır." dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Menemen'de bir kez daha birliğin, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel yansımasıyla kutlandı. İlçede kutlamalar ilk olarak Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, Menemen'in muhtarları, azalar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk töreni, toplu fotoğraf ile sona erdi.

Muhtarlar Günü için kutlamaların ikinci adresiyse Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz muhtarlar ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, "Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan'a her zaman bizlerle olduğu için, hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz de kendisiyle çalışmaktan onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır"

Etkinlikte konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Muhtarlık, demokrasimizin en köklü ve en önemli yapı taşlarından biridir. Mahallelerimizin, köylerimizin gözü, kulağı ve sesi olarak; halkın derdini dinleyen, sorunlarıyla birebir ilgilenen, çözüm üretmek için fedakarca çalışan siz kıymetli muhtarlarımız, bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız. Birlikte yürüttüğümüz her projede, mahallelerimize ve köylerimize dokunduğumuz her hizmette sizlerin emeği, katkısı ve önerisi bizler için çok kıymetlidir. Her mahallemizin sesi oldunuz, her talebi bize taşıdınız, her çözümde bizimle omuz omuza oldunuz. Bugün Menemen'in sokaklarında, parklarında, pazarlarında, spor sahalarında ve sosyal tesislerinde bir güzellik varsa, bunda siz değerli muhtarlarımızın da emeği, sözü, yönlendirmesi vardır. Siz söylediniz, biz yaptık. Siz istediniz, biz ürettik. Siz sahip çıktınız, biz büyüttük. Bu yüzden diyorum ki: Biz Menemen'i yöneten değil, birlikte inşa eden büyük bir aileyiz. Sizlerle çalışmaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü gönülden kutluyorum." dedi. - İZMİR