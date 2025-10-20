Menemen'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Menemen'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Menemen\'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı
20.10.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, resmi törenle kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, muhtarların bölgedeki önemli rollerine dikkat çekerek, birlikte inşa edilen bir Menemen vurgusu yaptı.

İzmir'in Menemen ilçerisnde Muhtarlar Günü resmi törenle kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün Menemen'in sokaklarında, parklarında, pazarlarında, spor sahalarında ve sosyal tesislerinde bir güzellik varsa, bunda siz değerli muhtarlarımızın da emeği, sözü, yönlendirmesi vardır." dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Menemen'de bir kez daha birliğin, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel yansımasıyla kutlandı. İlçede kutlamalar ilk olarak Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, Menemen'in muhtarları, azalar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk töreni, toplu fotoğraf ile sona erdi.

Muhtarlar Günü için kutlamaların ikinci adresiyse Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz muhtarlar ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, "Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan'a her zaman bizlerle olduğu için, hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz de kendisiyle çalışmaktan onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır"

Etkinlikte konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Muhtarlık, demokrasimizin en köklü ve en önemli yapı taşlarından biridir. Mahallelerimizin, köylerimizin gözü, kulağı ve sesi olarak; halkın derdini dinleyen, sorunlarıyla birebir ilgilenen, çözüm üretmek için fedakarca çalışan siz kıymetli muhtarlarımız, bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız. Birlikte yürüttüğümüz her projede, mahallelerimize ve köylerimize dokunduğumuz her hizmette sizlerin emeği, katkısı ve önerisi bizler için çok kıymetlidir. Her mahallemizin sesi oldunuz, her talebi bize taşıdınız, her çözümde bizimle omuz omuza oldunuz. Bugün Menemen'in sokaklarında, parklarında, pazarlarında, spor sahalarında ve sosyal tesislerinde bir güzellik varsa, bunda siz değerli muhtarlarımızın da emeği, sözü, yönlendirmesi vardır. Siz söylediniz, biz yaptık. Siz istediniz, biz ürettik. Siz sahip çıktınız, biz büyüttük. Bu yüzden diyorum ki: Biz Menemen'i yöneten değil, birlikte inşa eden büyük bir aileyiz. Sizlerle çalışmaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü gönülden kutluyorum." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aydın Pehlivan, Muhtarlar Günü, Menemen, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:20:24. #7.12#
SON DAKİKA: Menemen'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.