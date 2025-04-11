Menemen\'de Polis Haftası\'na yakışır kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Menemen'de birlik ve beraberlik gecesinde kutlandı. Emniyet mensuplarına hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler İzmir Adliyesi önünde kendini siper ederek bir katliamı önleyen kahraman Fethi Sekin'in mesai arkadaşısınız. Sizler bu milletin emanetini omuzlarında taşıyan, şehitlerin yoldaşısınız." ifadelerini kullandı.

İç güvenliğin ve huzurun teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak adına, Menemen Belediyesi tarafından Tepe Sosyal Tesisleri'nde birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. Geceye Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Atilla Vurganer, kamu kurum ve kuruluşları ile STK yöneticileri, gaziler, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan polisler ve bekçiler katıldı.

Gecede konuşan Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, emniyet içinde dayanışmanın önemine dikkat çekerken, Menemen Emniyet Müdürlüğü'nün trafikten asayişe kadar yapılan tüm çalışmalarda dış ilçeler içinde bir numara olduğunu söyledi. İkinciliği kabul etmediğini belirten Alev'in sözleri salonda alkışlarla karşılık buldu.

"İsimsiz kahramanlarsınız"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise yaptığı konuşma da, emniyet mensuplarına "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek seslendi. Pehlivan, "Polis demek huzur demek, emniyet demek, güven demektir. Polis demek; gecenin bir vakti bir annenin, bir babanın "evladım yolda kalmasın" diye içi rahat uyumasıdır. Polis demek; bir çocuğun sokağa çıktığında kendini koruma altında hissetmesidir. ve polis demek; bu ülkenin sokaklarını karanlıktan aydınlığa taşıyan isimsiz kahraman demektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş: "Herkesin polisi kendi vicdanıdır" diye. Fakat polis; vicdanı olmayanların karşısındadır. İşte sizler, vicdanı olmayanlara karşı milletin vicdanı oldunuz. Kadınımızın, çocuğumuzun, yaşlımızın, gencimizin yanında dimdik durdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Biliyoruz ki zaman zaman haksız eleştirilere maruz kalıyor, hedef gösteriliyorsunuz. Ama unutmayın: Sizler bu milletin duasındasınız. Sizler İzmir Adliyesi önünde kendini siper ederek bir katliamı önleyen kahraman Fethi Sekin'in mesai arkadaşısınız. Sizler bu milletin emanetini omuzlarında taşıyan, şehitlerin yoldaşısınız. Sizler bu millet için şehit olanların bizlere emanetisiniz. Sizler Menemen'de bir gün bile görev yapmış olsanız, artık bizim hemşehrilerimizsiniz." dedi.

"Amacımız güvenli ve huzurlu bir kent inşa etmek"

Belediyeciliğin de kentin huzuruna katkı sunması gerektiğini belirten Başkan Pehlivan, "Amacımız sadece yol yapmak, bina dikmek değil; güvenli, huzurlu ve umut dolu yaşanabilir bir kent inşa etmek. Her bir çalışmamızda 'Gençlerimizi sokaktan uzak tutabiliyor muyuz? Bir gencin suça bulaşmasını engelleyebiliyor muyuz? Ailelerimize huzur dolu bir Menemen sunabiliyor muyuz?' diye düşündük. Eğer bu sorulara 'evet' cevabı alıyorsak, işte o zaman ne mutlu bize." dedi.

Etkinlik, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın günün anlamına yönelik olarak Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e çiçek takdimi ve aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - İZMİR