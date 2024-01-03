 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarla birçok suçluyu yakaladı. Özellikle uyuşturucu ve diğer suç unsurlarıyla mücadelede önemli çalışmalar yapıldı. Operasyonlar sonucunda 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapan 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 kişiye işlem yapıldı. Toplam bin 262 aranan şahıs ise yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Menemen polisi, 2023\'te de suça geçit vermedi
03.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:49
Abone Ol

Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, çok sayıda aranan suçlu yakalanırken, özellikle uyuşturucu ve diğer suç unsurları konusunda önemli çalışmalar yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev liderliğinde 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sıkı çalışma yürüten Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda suç unsurlarıyla mücadele etti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, suçta kullanılan 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise, madde ticareti yaptığı belirlenen 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 şahsa işlem gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda ise, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam bin 262 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Menemen, İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement