Menemen polisi, 2023'te de suça geçit vermedi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, çok sayıda aranan suçlu yakalanırken, özellikle uyuşturucu ve diğer suç unsurları konusunda önemli çalışmalar yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev liderliğinde 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sıkı çalışma yürüten Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda suç unsurlarıyla mücadele etti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, suçta kullanılan 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise, madde ticareti yaptığı belirlenen 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 şahsa işlem gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda ise, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam bin 262 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.