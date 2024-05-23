Mengen Meslek Yüksekokulu'ndan Yetişen Aşçılar Yurt Dışında Yüksek Maaşlarla Görev Yapıyor - Son Dakika
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Mengen Meslek Yüksekokulu'ndan Yetişen Aşçılar Yurt Dışında Yüksek Maaşlarla Görev Yapıyor

Mengen Meslek Yüksekokulu\'ndan Yetişen Aşçılar Yurt Dışında Yüksek Maaşlarla Görev Yapıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nda yetişen aşçı ve şefler, dünyanın birçok ülkesinde en iyi otellerde görev yaparak yüksek maaşlar alıyor. Yüksekokulun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, iyi bir şefin ve aşçının bugünün şartlarıyla 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirtti.

23.05.2024 10:54
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Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, "Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesi Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, Büyük Elçilikler, Saraylar ve Lüks Otellere yüzlerce aşçı yetiştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nda yetişen aşçı ve şefler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde görev yapıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, "Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz" dedi.

"Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz"

Yurt dışında görev yapan ve Mengen'den yetişmiş olan bir aşçının 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirten Doç. Dr. Çavuş, "Onu tahmin etmek zor ama yüksek. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı maaş almaz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mengen Meslek Yüksekokulu'ndan Yetişen Aşçılar Yurt Dışında Yüksek Maaşlarla Görev Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mengen Meslek Yüksekokulu'ndan Yetişen Aşçılar Yurt Dışında Yüksek Maaşlarla Görev Yapıyor - Son Dakika
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