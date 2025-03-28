Menteşe Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Köksal mesajında, "Ramazan Bayramı, sevgi ve hoşgörü köprüsü kuran, insanları bir araya getiren anlamlı ve özel zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Dayanışma ve bereketle dolu bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bayram günlerinde, 7'den 70'e herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğu, sevgi ve saygının hakim olduğu bir ortamda, umutlarımızı geleceğe taşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca her gün kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla buluştuk. Halkımızın ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için cami temizlik hizmetlerimizi artırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi desteğinde bulunduk. Vatandaşlarımızın ve ilçemizde bayramı geçirecek misafirlerimizin huzurlu bir bayram yaşaması için çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi ekiplerimiz de görev başında olacak. Barış ve huzurun egemen olduğu nice bayramlarda bir arada olabilmek dileğiyle, tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" - MUĞLA