Başkan Aras Köksal yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın bölgeye yaşayan itfaiye personelinin Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye teslim ettiği su tankeri ile yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınmıştı.

Denizova Mahallesinde yaşanan konut yangınından sonra hasar gören evi ve aileyi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ziyaret etti. Başkan Köksal Aras, "Menteşe'mizin her köşesinde hemşehrilerimizin hem sevincinde, hem de zor gününde yan yana olmaya devam ediyoruz. Bugün Denizova Mahallemizde yangın nedeniyle evi hasar gören ailemizi ziyaret ettik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz; yaraları hep birlikte saracağız. Derinkuyu ve Yerkesik mahallelerimizde de vatandaşlarımızla buluştuk; talepleri yerinde dinleyip çözümlerimizi sahada birlikte kararlaştırdık.

Masa başında değil, mahallelerimizin meydanında hep birlikte karar vererek Menteşe'mizi birlikte güzelleştireceğiz" dedi. - MUĞLA