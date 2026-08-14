Muğla’nın 100 yıllık tarihi belediye binası vakıflara geçiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 100 yılı aşkın süredir belediye başkanlık binası olarak hizmet veren taşınmazın Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edilmesi için çalışma başlatıldığı açıklandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk defa bir belediye başkanlık binası vakıflara geçiyor" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, belediye binasının geçmiş kayıtlarının incelendiğini ve taşınmazın Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. Başkan Aras, 100 yılı aşkındır belediye başkanlık binası olarak kullanılan bina ile ilgili olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bir tescil işlemi başlatıldığını ve geçmiş kayıtlar incelendiğinde taşınmazın Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na ait olduğunun tespit edildiğinin kendilerine iletildiğini açıkladı. Başkan Aras, "Hemşehrilerimizin ve belediyemizin haklarını korumak için gerekli bütün hukuki ve idari girişimleri gerçekleştireceğiz. Ancak bugün burada yalnızca hukuki bir meseleden söz etmek istemiyorum. Çünkü bizim açımızdan mesele yalnızca bir bina, bir tapu ya da bir mülkiyet meselesi değildir. Bu bina Menteşe'mizin, Muğla'mızın, Muğlalının binasıdır. Burada yıllardır hemşehrilerimiz belediye hizmeti alıyor; derdini anlatıyor, talebini iletiyor, sorunlarına çözüm buluyor, kentinin geleceğine dair sözünü burada söylüyor. Bu bina ve bölge Muğla'mızın kamusal hafızasının bir parçasıdır. Kentimizin tarihi yapıları, meydanları, sokakları ve kamusal alanları Muğla'nın ortak değeridir. Belediye binası Muğlalınındır. Yağ Hali Muğlalınındır, Konakaltı Muğlalınındır. Bu kentin Şehr-i Emini olarak aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesiyim. Bu sorumluluğun bana söylediği çok temel bir şey var. Bir kentin geleceği, geçmişi yok sayılarak kurulamaz. Tarihinden, hafızasından ve köklerinden koparılan bir kentin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edemezsiniz. Çünkü kent dediğimiz şey yalnızca bugünden ibaret değildir. Kent geçmişten devraldığımız mirasla, kurduğumuz yaşamın ve yarına bırakacağımız değerlerin bütünüdür. Bir kenti tarihinden koparmak, yalnızca geçmişini değil, geleceğini de eksiltmektir. Biz kurumlarla kavga etmek istemiyoruz. Hukuka, kamu kurumlarına ve vakıf kültürümüzün tarihi değerine saygımız tamdır. Ama aynı açıklıkla şunu da söylüyoruz. Muğla'nın kamusal değerlerini korumak bizim görevimizdir. Bu nedenle belediyemizin ve hemşehrilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Hukukun bize tanıdığı bütün yolları kullanacağız. Sürecin her aşamasında da kamuoyunu açık ve şeffaf biçimde bilgilendireceğiz. Çünkü belediyeler gelip geçici yönetimlerin değil, halkın kurumlarıdır. Belediye başkanları da bu değerlerin sahibi değil, emanetçisidir. Tarihimizde belediye başkanına şehremini denirdi. Yani şehrin kendisine emanet edildiği güvenilir kişi. Bugün bize düşen, bizden önceki kuşaklardan aldığımız bu emaneti korumak ve bizden sonraki kuşaklara eksiltmeden bırakmaktır. Biz de bunu yapacağız. Çünkü Muğla, Muğlalınındır. Bir kanun var biliyorsunuz Vakıflarla ilgili. Bu kanundan sonra böyle bir harekete geçildi. Tam olarak nereleri kapsıyor, hangi illerde daha hızlı yürüyor bu süreç bilmiyorum ama benim bildiğim şu, ilk defa bir belediye başkanlık binasıyla ilgili bu karar alınıyor" dedi.