Menteşe Belediye Meclisi 2024 Yılı Son Toplantısını Gerçekleştiriyor

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Menteşe Belediye Meclisi'nin 2024 yılının son Belediye Meclis toplantısı 3 Aralık Salı günü Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal Başkanlığında toplanacak. Yılın son meclis toplantısında 16 madde görüşülecek.

Menteşe Belediye Meclisi toplantısında komisyonlara havale edilen maddelerin görüşülmesinin yanında bazı isimsiz sokaklara isimler verilmesi de görüşülecek. Sokak isimlerinden birisi de Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde bulunan isimsiz bir sokağa Sıla Akgül ismi verilecek.

Sıla Akgül, 14 Aralık 2022 tarihinde Salihpaşalar Mahallesinde Menteşe ilçesindeki okuluna gelmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Menteşe Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ün vefatının ardından karayolu üzerindeki kavşakta vatandaşlar tarafından sinyalizasyon sistemi takılması için eylemler yapılmış ve Karayolları Genel Müdürlüğü Salihpaşalar kavşağına ışıklı sinyalizasyon sistemi kurmuştu. - MUĞLA