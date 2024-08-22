Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Menteşe Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Çamoluk Mahallesi'nde açık hava sinema günleri düzenledi. İlk gösterimde 'Entelköy Efeköye Karşı' filmi izlendi.

22.08.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Menteşe Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği açık hava sinema günlerine Çamoluk Mahallesi ile başladı. İlki gerçekleştirilen sinema günlerinde Yüksel Aksu imzalı 'Entelköy Efeköye Karşı' filmi gösterildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal sosyal belediyecilik anlayışı gereği kentin sahip olduğu imkanları kırsal mahallelere taşıdıklarını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği günlük belediye hizmetlerimizin dışında sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yürütüyor, kentin imkanlarını ve imkanları köylerimize ve mahallelerimize taşıyoruz. Sosyal projelerimizin yanında kırsal bölgelerimizde sağlık taraması da yapıyoruz. Sağlık taramasına Dağpınar ve Zeytin Mahallelerimizden başladık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine kırsaldaki çocuklara yönelik yaz turnesinde tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. Çocukları tiyatro ile tanıştırıyor, aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Sosyal projelerimiz içinde yer alan sinema günlerinin ilkini de Çamoluk Mahallemizde başlattık. Çamoluklu vatandaşlarımız, Muğla'nın tanıtımına büyük katkı koyan yönetmen-senarist değerli hemşehrimiz Yüksel Aksu imzalı filmlerden, Entelköy Efeköy'e Karşı filmini patlamış mısır ve gazoz eşliğinde izledi. Menteşe Belediyesi olarak amacımız, sinemaya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan insanların, sosyal bağlarını güçlendirmek ve kültür - sanat etkinliklerine katılımını arttırmak. Açık Hava Sinema Günleri'ni hafta da iki gün farklı mahallelerimizde düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, meclis üyeleri, Çamoluklu çocuklar, gençler ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında Menteşe Belediyesi tarafından izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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