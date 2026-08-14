Muğla'da Menteşe Belediyesi'nin başkanlık binası Vakıflar'a geçti - Son Dakika
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Muğla'da Menteşe Belediyesi'nin başkanlık binası Vakıflar'a geçti

Muğla\'da Menteşe Belediyesi\'nin başkanlık binası Vakıflar\'a geçti
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Menteşe Belediyesi'nin başkanlık binasının bulunduğu taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, süreci hukukçularla incelediklerini ve hemşehrilerinin haklarını korumak için gerekli hukuki ve idari girişimleri yapacaklarını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Menteşe Belediyesi'nin başkanlık binasının bulunduğu taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bu süreci hukukçularımızla birlikte bütün yönleriyle inceliyoruz. Hemşerilerimizin ve belediyemizin haklarını korumak için gerekli bütün hukuki ve idari girişimleri yapacağız" dedi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, daha önce yaptığı açıklamada, Menteşe genelinde yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 10 taşınmazın daha Vakıflar Genel Müdürlüğü adına geçebileceğini açıklamıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yağ Hali'nin devrinin ardından Menteşe Belediyesi Başkanlık binasının bulunduğu taşınmazla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş tapu kayıtlarının incelendiği ve taşınmazın Mihrimah Valide Sultan Vakfı'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yapılan işlemlerin ardından taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği öğrenildi.

BAŞKAN KÖKSAL ARAS'TAN BİNA ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, konuya ilişkin başkanlık binası önünde açıklamalarda bulundu. Köksal Aras, binanın yüz yılı aşkın süredir belediye başkanlık binası olarak kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yüzyılı aşkındır belediye binası olarak kullanılan hemşehrilerimizin belediye hizmeti aldığı binamızla ilgili olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bir tescil işlemi başlatılmıştır. Binamızın bulunduğu taşınmazın geçmiş kayıtlarının incelendiği taşınmazın Mihrişah Valide Sultan Vakfı'ndan olduğunu tespit edildiği belirtilerek ilgili vakıf adına tescil edilmesi için resmi çalışmalara başlanıldığı öğrenilmiştir. Elbette bu süreci hukukçularımızla birlikte bütün yönleriyle inceliyoruz. Hemşehrilerimizin ve belediyemizin haklarını korumak için gerekli bütün hukuki ve idari girişimleri gerçekleştireceğiz. Bu bina ve bu bölge Muğlamızın kamusal hafızasının çok önemli bir parçası hatta tam da merkezidir. Kentimizin tarihi yapıları, meydanları, sokakları ve kamusal alanları Muğla'nın ortak bir yeridir. Belediye binası Muğla'nındır. Yağ Hali Muğla'nındır. Konakaltı Muğla'nındır. Ben hemen hızlıca bir tahliye kararı geleceğini düşünmüyorum. Aydın Vakıflar Bölge Müdürümüzle de bir görüşme sağladık. Zaman gösterecek bunları ama biz hızlıca hukuki işlemlere başlayacağız. Elimizde bazı dokümanlarımız var. Bunları da sunacağız. Sonuna kadar Muğla'nın tüm değerlerini bunu korumak bizim en asli görevimiz, mücadelemize devam edeceğiz."

BİNA, 1944 YILINDA YAPILMIŞTI

1944 yılında Muğla'da meydana gelen büyük yangının ardından dönemin Muğla Belediye Başkanı İskender Alper ile dönemin Muğla Valisi İbrahim Ethem Akıncı'nın girişimleriyle yaklaşık üç ay içerisinde geçici olarak inşa edilen yapı, aradan geçen yıllara rağmen belediye başkanlık binası olarak kullanılmaya devam etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Muğla, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Menteşe Belediyesi'nin başkanlık binası Vakıflar'a geçti - Son Dakika

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