Menteşe'den şehit polis için lokma hayrı - Son Dakika
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Menteşe'den şehit polis için lokma hayrı

Menteşe\'den şehit polis için lokma hayrı
21.06.2026 18:25  Güncelleme: 18:26
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Menteşe Belediyesi, geçtiğimiz hafta görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Tayfun Baş'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla lokma hayrı gerçekleştirdi.

Menteşe Belediyesi, geçtiğimiz hafta görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Tayfun Baş'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla lokma hayrı gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği lokma hayrına Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katılarak vatandaşlara bizzat lokma ikramında bulundu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın hatırasına sahip çıkan vatandaşlar, dualar eşliğinde lokma ikramlarını kabul etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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