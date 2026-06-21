Menteşe Belediyesi, geçtiğimiz hafta görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Tayfun Baş'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla lokma hayrı gerçekleştirdi.
Yoğun katılımın gerçekleştiği lokma hayrına Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katılarak vatandaşlara bizzat lokma ikramında bulundu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın hatırasına sahip çıkan vatandaşlar, dualar eşliğinde lokma ikramlarını kabul etti. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Menteşe'den şehit polis için lokma hayrı - Son Dakika
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