Menteşe Belediyesi, 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı Tanıttı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi, 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı Tanıttı

13.06.2026 12:11  Güncelleme: 12:56
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Menteşe Belediyesi, 51 toplantı ve 250 paydaşın katkısıyla hazırlanan 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı kamuoyuna tanıttı. Plan; eğitimde fırsat eşitliği, kadınların kent yaşamına katılımı, engelli erişimi ve çocuk gelişimi gibi alanlarda yol haritası sunuyor.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı kamuoyuna tanıtıldı. Hazırlık sürecinde 51 toplantı ve yaklaşık 250 paydaşın katkısıyla oluşturulan plan, eğitimde fırsat eşitliği, kadınların kent yaşamına katılımı, engelli bireylerin hizmetlere erişimi ve çocukların gelişiminin desteklenmesi gibi başlıklarda yol haritası ortaya koyuyor.

Menteşe Belediyesi, 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantı boyunca erişilebilirlik ilkeleri kapsamında işaret dili tercümanı görev yaparken, katılımcılara basılı kitapçıkların yanı sıra dijital içeriklere ulaşılabilmesi için karekodlar da sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kentin tüm dinamiklerinin katkısıyla hazırlandığını belirtti. Hazırlık sürecinde 51 toplantı gerçekleştirildiğini ve çalıştaylara yaklaşık 250 paydaşın katıldığını ifade eden Aras, hazırlanan planın raflarda kalacak bir belge olmadığını söyledi. Planın şeffaf, denetlenebilir ve ihtiyaçlara göre güncellenebilir bir yapıda tasarlandığını vurgulayan Aras, Menteşe'nin köklü imece kültürünü modern kent yönetimi anlayışıyla birleştirdiklerini dile getirdi.

"PLAN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANDI"

Toplumsal hizmetlere erişimde engelleri kaldırmayı temel hedef olarak belirlediklerini kaydeden Aras, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişiminin desteklenmesi, kadınların kent yaşamında güvenli ve özgür şekilde yer alabilmesi, engelli bireylerin sosyal yaşama ve kamu hizmetlerine erişiminin artırılması gibi hedeflerin planın öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Planın çevreyi, doğayı ve sokak hayvanlarını da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla hazırlandığını belirten Aras, uygulama sürecinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından altı aylık periyotlarla değerlendirileceğini ve tespit edilen eksikliklerin giderileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Avrupa'da yerel yönetimlerin değerlendirilmesinde Yerel Eşitlik Eylem Planları ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının önemli kriterler arasında yer aldığını belirterek, Menteşe Belediyesi'nin hazırladığı kapsamlı çalışmanın kent standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal da hazırlanan planın katılımcı yapısına dikkati çekerek çalışmayı olumlu değerlendirdi.

Etkinlikte daha sonra tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Menteşe Belediyesi bürokratları ve akademisyenler tarafından Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlık süreci, uygulama yöntemleri ve 2026-2029 dönemine ilişkin hedefler hakkında teknik sunumlar gerçekleştirildi. Program, moderatörlüğünü Gaye Cön'ün yaptığı değerlendirme oturumu ve sürece katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi, 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı Tanıttı - Son Dakika

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