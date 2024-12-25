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Menteşe'de 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağışla birlikte, son 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrası Menteşe'de sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ilçede su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Menteşe Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, su baskınlarına karşı dere yatakları ve mazgallarda temizlik çalışmaları yaptı. Vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıların devam ettiği ilçede, yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtildi. Uzmanlar, sel, su baskını ve toprak kayması gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.