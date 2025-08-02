Menteşe\'de At Sağlığı İçin Mallein Testi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde at sağlığını koruma ve hayvan hastalıklarının önüne geçme amacıyla önemli bir veterinerlik uygulaması gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Menteşe merkez mahallelerinde bulunan Rahvan atlarına 'Mallein' testi uygulandı.

Hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıyan mallein testi, özellikle "Ruam" hastalığının tespiti için kullanılan bir yöntem olarak biliniyor. Ekipler, sabah saatlerinde başladıkları sağlık taraması kapsamında Rahvan atlarının tek tek kontrolünü gerçekleştirerek gerekli testleri yaptı. Uzman veteriner hekimler eşliğinde yapılan testlerde atların gözüne ve boyun kısmına mallein maddesi enjekte edilerek reaksiyonlar gözlemlendi. Herhangi bir hastalık bulgusu taşıyan hayvanlarla ilgili takip ve tedavi süreci başlatılırken, sağlıklı bireyler kayıt altına alındı. Yetkililer, bu tür taramaların düzenli olarak devam edeceğini belirterek, hayvan sahiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Ayrıca Ruam hastalığının hem atlar hem de insanlar için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken ekipler, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. - MUĞLA