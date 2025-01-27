Menteşe'de İşçi Düşme Kazası

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Tarihi Vakıflar Hamamı'nın restorasyon çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Dengesini kaybedip düşen 20 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Müştakbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarihi Şeyh Camii'nin restorasyon çalışmaları esnasında Vakıflar Hamamı kısmında 20 yaşındaki S.Y. isimli bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Yüklenici firma sahibi Ayhan Karcı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün üzücü bir olayla karşılaştık. İçerideki normal yürüme güzergahında çalışan arkadaşımız, yaklaşık 1-1,5 metre yükseklikten dengesini kaybedip düştü. Arkadaşımızı yerinden oynatmadan hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik. Özel bir ambulans yönlendirdiler. Genel sağlık durumu iyi, bilinci açık. Sadece lokal bir ağrısı var" dedi.