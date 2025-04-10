Menteşe'de 'Mediterraneo-Akdeniz Baskı Altında' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Menteşe'de 'Mediterraneo-Akdeniz Baskı Altında' Sergisi Açıldı

Menteşe\'de \'Mediterraneo-Akdeniz Baskı Altında\' Sergisi Açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Institut Français iş birliğiyle düzenlenen uluslararası fotoğraf sergisi 'Mediterraneo-Akdeniz Baskı Altında', tarihi Sekibaşı Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi, Laurent Ballesta ve Tony Viacara'nın eserleriyle Akdeniz'in çevresel tehditlerine dikkat çekiyor.

10.04.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Institut Français (Fransız Enstitüsü) Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "Mediterraneo- Akdeniz Baskı Altında" adlı uluslararası fotoğraf sergisi, Menteşe'de sanatseverlerle buluştu.

Tarihi Sekibaşı Hamamı'nda açılan sergi, dünyaca ünlü Fransız kaşif ve fotoğrafçı Laurent Ballesta ile Akdeniz Koruma Derneği desteğiyle Gökova Körfezi ve Bodrum açıklarında su altı çekimleri gerçekleştiren Tony Viacara'nın eserlerini bir araya getiriyor. Serginin açılışı, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland ve Genel Müdür Yardımcısı Fabien Flori tarafından yapıldı.

"Mare nostrum'u korumalıyız"

Açılış konuşmasında Başkan Gonca Köksal Aras, "Bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sekibaşı Hamamı gibi tarihi bir mekanda, Akdeniz'in doğusu ve batısından gelen bu eşsiz kareleri sizlerle buluşturuyoruz. Bu sergide yer alan fotoğrafların bir bölümü, Menteşe'mizin kıyısı olan Gökova Körfezi'nde çekildi. İklim krizini hissettiğimiz bu günlerde, Akdeniz'in ortak mirasımız olduğunu unutmayalım. Laurent Ballesta, Tony Viacara ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Köksal ayrıca serginin, Fransa Türkiye Enstitüsü ile yapılan ilk iş birliği olduğunu hatırlatarak, bu ortaklığın devam edeceğini ve ikinci etkinlik olarak 19 Nisan'da Zeybek Sineması'nda başlayacak Frankofon Film Festivaline de ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

"Akdeniz alarm veriyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da serginin açılışında yaptığı konuşmada, Akdeniz'de yaşanan çevresel tehditlere dikkat çekti. "Su sıcaklıklarının artması, istilacı türlerin yayılması, plastik ve kimyasal kirlilik Akdeniz ekosistemini tehdit ediyor. Türlerin yüzde 40'ı yok olma tehlikesi altında. Bu gerçeklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bilimsel temelli koruma projeleri yürütüyoruz" diyen Aras, Bodrum'da açılan Türkiye'nin ilk su altı müzesinin de bu çabaların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Başkan Aras, 2025'te Nice'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Zirvesi ve 2026'da planlanan "Akdeniz Sezonu" öncesinde bu tür çalışmalarla kamuoyunun dikkatinin Akdeniz'in korunmasına çekilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Akdeniz'in derinliklerinden yansıyan gerçekler"

Sergi, Akdeniz'in zengin ama kırılgan su altı yaşamına dair güçlü bir görsel anlatım sunuyor. Cap Corse (Korsika) Koruma Alanı'nda Laurent Ballesta'nın objektifinden çıkan kareler ile Gökova Körfezi ve Bodrum'un dalış noktalarında Tony Viacara tarafından çekilen görüntüler, ziyaretçileri Akdeniz'in tehdit altındaki dünyasıyla yüzleştiriyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de 'Mediterraneo-Akdeniz Baskı Altında' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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