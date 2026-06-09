Menteşe\'de Sezon Sonu Pikniği

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler geleneksel sezon sonu pikniğinde buluştu. Menteşe Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem doyasıya eğlendi hem de yılın yorgunluğunu birlikte attı.

Kızıldağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı bulan Atatürk İlkokulu ailesi, hep birlikte piknik yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Piknik organizasyonu sadece yemekle sınırlı kalmazken, çeşitli etkinlikler ve yarışmalar gün boyunca sürdü. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin bir arada sergilediği performanslar, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Etkinlikte bir araya gelen veliler ve öğretmenler, bu tür organizasyonların okul, aile ve öğrenci arasındaki bağı çok daha güçlü kıldığını belirterek, tüm yılın stresini harika bir doğa ortamında attıklarını dile getirdi. - MUĞLA