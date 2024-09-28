Menteşe'den Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Projesi - Son Dakika
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Menteşe'den Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Projesi

Menteşe\'den Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Projesi

Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu, Erasmus+ 'Sustainable Development with STEM and Digital Project' projesi kapsamında uluslararası proje ortaklarıyla birlikte Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette okul temsilcileri ve yurt dışından gelen öğretmenler, STEM ve dijital becerilerin sürdürülebilir kalkınma ile entegrasyonunu içeren projeleri hakkında bilgi verdiler.

28.09.2024 10:33
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ERASMUS+ "Sustainable Development with STEM and Digital Project" (STEM ve Dijital ile Sürdürülebilir Kalkınma) K210 SCH projesi kapsamında Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu, uluslararası proje ortaklarıyla birlikte Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarete Okul Müdürü Savaş Sinan Koca, Fen Bilimleri Öğretmeni Hüseyin Demircan ve İngilizce Öğretmeni Şengül Çakır, proje ortakları olan İtalya, Slovenya ve Avusturya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler ile katıldı. Heyet, Şube Müdürü Eylen Terzi'ye proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projede, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve dijital becerilerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılan uluslararası iş birliği, öğretmen ve öğrencilerin çeşitli eğitim teknikleri ve dijital çözümlerle sürdürülebilir kalkınma alanındaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eylen Terzi projenin önemini vurgulayarak, Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu ve proje ortaklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'den Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Projesi - Son Dakika

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