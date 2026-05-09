Menteşeli Gençler \'Bir Destandır Çanakkale\' ile Tarihi Yarımadayı Ziyaret Etti

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında tarihi yarımadayı ziyaret ederek milli ve manevi değerleri yerinde hissetti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Gönüllü gençlerden oluşan heyet, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'ye unutulmaz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen programda, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı simge alanlar gezildi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette gençler; Şehitler Abidesi, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği gibi tarihi noktaları ziyaret ederek, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlık öykülerini bizzat yerinde dinledi.

Ziyaret boyunca savaşın zorlukları, milletin birlik ve beraberlik ruhu ile kazanılan zaferin önemine dair detaylı bilgiler alan gençler, duygu dolu anlar yaşadı. Geziye katılan gönüllü gençler, "Ecdadımızın bu vatan için yaptığı fedakarlıkları yerinde görmek milli bilincimizi pekiştirdi. Bu ruhu hissetmek bizler için tarif edilemez bir deneyimdi" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Organizasyonun sonunda gençler, kendilerine bu tarihi atmosferi yaşama imkanı sunan Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Bir Destandır Çanakkale" programının hafızalarında silinmez bir iz bıraktığını ifade ettiler. - MUĞLA