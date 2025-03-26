Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor

Her bayram öncesinde yalnız yaşayan büyüklerin yüzünü güldüren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, bu Ramazan Bayramı'nda da geliri ve kimsesi olmayan yaşlıların evlerini bayrama hazırlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşlıların evlerini temizleyerek ve ihtiyaçlarını gidererek örnek sosyal belediyecilik anlayışı sergilemeye devam ettiklerini belirtti.

Meram Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da yaşlıların yüzünü güldürüyor. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor. Ekipler, özellikle evlerini temizlemekte zorlanan yaşlı ve yalnız vatandaşlara yönelik geniş çaplı bir temizlik hizmeti sunuyor. Evlerin detaylı temizliği yapılırken, ihtiyaç duydukları küçük çaplı bakım ve onarım işleri de ihmal edilmiyor.

"Uygulama sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri"

Meram Belediyesinin bu hizmetinin, sadece bayramlarda değil yıl boyunca belirli periyotlarla devam eden bir çalışma olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayram ile birlikte bu çalışmanın daha da anlam ve önem kazandığına vurgu yaptı. İnancımız ve kültürümüzde büyüklere sahip çıkmanın, onların hayır dualarını almanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kavuş, "Yalnız ve yaşlı hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek, onları bayrama hazırlıyoruz. Bu çalışmada en önemli gayemiz, onlara yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek. Bayramda büyükler hatırlanıp, sevindirilir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmanın yolları aranır. Bu çalışmamız tüm bunları kapsayan bir çalışma. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim hepsine sıhhat ve afiyet versin. Nice güzel bayramlarda bizleri yeniden buluştursun" dedi. - KONYA