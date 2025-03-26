Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor

Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor

Konya'nın Meram İlçesi, yalnız yaşayan yaşlı ve geliri olmayan vatandaşlar için evlerini Ramazan Bayramı'na hazırlıyor. Meram Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmeti sunarak yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

26.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her bayram öncesinde yalnız yaşayan büyüklerin yüzünü güldüren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, bu Ramazan Bayramı'nda da geliri ve kimsesi olmayan yaşlıların evlerini bayrama hazırlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşlıların evlerini temizleyerek ve ihtiyaçlarını gidererek örnek sosyal belediyecilik anlayışı sergilemeye devam ettiklerini belirtti.

Meram Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da yaşlıların yüzünü güldürüyor. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor. Ekipler, özellikle evlerini temizlemekte zorlanan yaşlı ve yalnız vatandaşlara yönelik geniş çaplı bir temizlik hizmeti sunuyor. Evlerin detaylı temizliği yapılırken, ihtiyaç duydukları küçük çaplı bakım ve onarım işleri de ihmal edilmiyor.

"Uygulama sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri"

Meram Belediyesinin bu hizmetinin, sadece bayramlarda değil yıl boyunca belirli periyotlarla devam eden bir çalışma olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayram ile birlikte bu çalışmanın daha da anlam ve önem kazandığına vurgu yaptı. İnancımız ve kültürümüzde büyüklere sahip çıkmanın, onların hayır dualarını almanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kavuş, "Yalnız ve yaşlı hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek, onları bayrama hazırlıyoruz. Bu çalışmada en önemli gayemiz, onlara yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek. Bayramda büyükler hatırlanıp, sevindirilir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmanın yolları aranır. Bu çalışmamız tüm bunları kapsayan bir çalışma. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim hepsine sıhhat ve afiyet versin. Nice güzel bayramlarda bizleri yeniden buluştursun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Meram Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Güncel, Yerel, Yaşam, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:36:57. #7.11#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi, Yaşlıların Bayramını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement