Merdiven Altı Tatlıya Dikkat - Son Dakika
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Merdiven Altı Tatlıya Dikkat

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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan ayında vatandaşları merdiven altı tatlıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Aydemir, normal zamanda da tatlı üreten ve ruhsatı olan esnaflardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti. Ayrıca, tatlıların nerde ve neyle üretildiğinin belli olmadığı yerlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtti.

07.03.2024 15:18
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Merdiven altı tatlıya dikkat

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir:

"Vatandaşlarımızın normal zamanda da tatlı üretip satan esnaflardan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim"

KAYSERİ - Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları merdiven altı tatlıcılar konusunda uyararak, "Vatandaşlarımızın normal zamanda da tatlı üretip satan esnaflardan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Ramazan ayında açlıktan dolayı insanların kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle tatlıya yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan ayında kan şekerimiz düştüğünde tatlıya biraz daha fazla yoğunluk gösteriyoruz. Bu tatlıları da bu işin ehlinden, yani ruhsatı olan işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Böyle hiç bilmediğimiz ya da sadece Ramazan'da tatlı satanlardan değil de yine aynı işi ruhsatı olan bu mesleğe gönül vermiş, normal zamanda da tatlı üretip satan esnaflardan vatandaşlarımızın alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Ramazan gelince arabanın arkasında ve farklı yerlerde tatlı satılmaya çalışıldığını dile getiren Aydemir, "Bu tarz yerler vatandaşımızda kafa karışıklığına yol açıyor. Vatandaşlarımızın nerde ve neyle üretildiği belli olmayan yerlerden tatlı almamalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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