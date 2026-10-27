Meriç Nehri\'ndeki kum-çakıl ocağının 396 bin ton hedefine çevreciler karşı çıktı

(EDİRNE) - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Meriç Nehri üzerinde bulunan Özmeriç Kum-Çakıl Ocağı ve Eleme Şirketi'nin kapasite artış talebine izin verilmemesini istediklerini bildirerek, talebin nehrin geleceği açısından ciddi risk taşıdığını söyledi.

Eren, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Özmeriç Kum-Çakıl Ocağı ve Eleme Şirketi'nin kapasite artış talebinde bulunduğunu bildiren Eren, şirketin 10 bin tonluk işlemini, yılda 396 bin tona çıkarmak istediğini ifade etti.

Eren, şunları kaydetti:

"13 Ekim'deki bakanlık başvurularında mevcut kapasiteye göre yaklaşık 37,5 kat artış öngören bu talep, Meriç Nehrimizin geleceği açısından ciddi çevresel riskler taşımaktadır. Proje kabul görürse, ardından beton santrali projeleri de sırada bekliyor olabilir. Ayrıca nehir kıyısında beton santralleri kabul edilemez başka tahribatlara yol açabilir.

Meriç'in geleceği için kapasite artışına 'hayır' dedik. 'Beton santrallerini kaldırın' diyoruz. 'Doğal varlıkların korunması bir tercih değil, devletin anayasal sorumluluğudur' diyoruz. Özmeriç Kum-Cakıl Ocağı ve Eleme Şirketi için sunulan Proje Tanıtım Dosyası kapsamındaki kapasite artışı talebi reddedilmeli ve projeye izin verilmemelidir."

Eren, kapasite artışı talebinin reddedilmesini istediklerini bildirdi.

Basın açıklamasının ardından çevreciler, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne projeye itiraz dilekçeleri verdi.