Merkez Bankası Başkanı Kayseri\'de Başkan Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilikte bir rol model mantığı içerisinde örnek belediyecilik yaptığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi programa katılmak üzere sanayi ve ticaret şehri Kayseri'ye gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ı belediye başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından ikili, beraberlerindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'mize hoş geldiniz. Sizlerin gibi donanımlı, ülkemizin geleceğine katkı sağlayan, kurum ve kuruluşların ayakta durmasını sağlayan kişiler olarak çok önemli olduğunuzu biliyoruz. Elbette ülkemizin daha iyi konumlara gelmesi için el birliğiyle gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediyecilikte Bir Rol Model"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kendine yeten şehir ve belediye olma doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi bir noktadayız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte bir rol model mantığı içerisinde örnek belediyecilik yapıyor. Bir başka güzelliğimiz Kayseri'de belediyeler tek tek anılmaz, merkez ile ilçelerimizle sadece belediye denilir, bunun da bereketini görüyoruz. Sayın valimiz de 3 yıldır Kayseri'mize çok güzel katkı sağladı. Resmi kurum ve kuruluşların yerel yönetimlerle dayanışmasının şehirde etkisini görmeye başladık."

"Yük Olan Değil, Yük Çeken"

Kayseri'nin tüm kurum ve kuruluşları ile aidiyet duygusu yüksek olan bir şehir olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, "Gerek bakanlarımızla, gerek milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize nasıl katkıda bulunuruz, yük olan değil yük çeken konumunda nasıl bulunuruzun kaygısı içerisindeyiz. Hayırseverlerimizle, yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızla, sanayilerimizle, ticaret mekanlarımızla gayretimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü geçmişine de ayrı bir parantez açarak, Kültepe'de bulunan ve 6 bin yıl öncesine dayanan tabletlerde şehrin ticari ve ekonomik temelinin gözler önüne serildiğinden söz etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ise güzel ev sahipliği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, sene başından beri şehirleri ziyaret edip iş dünyası ve esnaf ile görüşme yaptıklarını, bu doğrultuda söz konusu ziyaretlerin dördüncüsünü Kayseri'ye gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Kayseri'de bulunmaktan çok mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da hazır bulundu. - KAYSERİ