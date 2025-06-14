Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan\'dan Babalar Günü Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Hayatın her anında varlığına ihtiyaç duyulan, güven veren ve örnek alınan insanlardır, babalarımız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan yayımladığı mesajda, "Aile içindeki sorumlulukları büyük bir özveriyle üstlenen, hayat tecrübeleriyle yol gösteren ve çocuklarının gelişimine her aşamada katkı sunan babalarımız sabır, sorumluluk ve dayanışma gibi değerlerin yaşatılmasında büyük bir paya sahiptir. Babalar, evlatlarının yaşam boyu yanlarında hissettiği bir rehber ve güç kaynağıdır. Çocuklarının yetişmesinde büyük emekleri olan, çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen babalarımızı bizler de hiçbir zaman unutmamalı, gereken saygıyı ve sevgiyi kendilerine göstermeliyiz. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kıymetli babası Ali Rıza Efendi'yi saygı ve rahmetle anıyor, evlatlarını kaybetmiş olan tüm babalara sabır diliyorum. Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ