Merkezefendi Belediyesi ilk iftar sofrasını İlbade Mahallesi'nde kurdu. - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi Belediyesi ilk iftar sofrasını İlbade Mahallesi'nde kurdu.

Merkezefendi Belediyesi ilk iftar sofrasını İlbade Mahallesi\'nde kurdu.

Merkezefendi Belediyesi, her sene düzenlenen geleneksel mahalle iftar sofralarının ilkini binlerce kişinin katılımıyla İlbade Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

13.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:10
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Merkezefendi Belediyesi, her sene düzenlenen geleneksel mahalle iftar sofralarının ilkini binlerce kişinin katılımıyla İlbade Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşı sofralarda buluşturan Merkezefendi Belediyesi, İlbade Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne kurduğu iftar sofrasına binlerce Merkezefendili katılım sağladı. Kurulan iftar sofrasında vatandaşlar orucunu birlikte açtı. İftar programı sonrası tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

İlbade Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen iftar programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Hüdai Tirit, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar sofrası Sevindik Mahallesi'nde kurulacak

İlbade Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, bugün Sevindik Mahallesi Sevindik Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının huzurunun yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi de olacak.

"Ramazan ayının maneviyatını Merkezefendi'de yaşatmaya çalışıyoruz"

İlbade Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ile aynı sofrada buluştuklarını dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerim hayırlı ramazanlar, ramazan ayınız mübarek olsun. Bu yılın ilk ramazan sofrasını, gönül sofrasını İlbade Mahallemizde kurduk. Biliyorsunuz ki bu mahallemizin gönlümüzdeki yeri ayrı. Gönül sofrasına İlbade Mahallesi'nden başlayarak devam edecek olan mahallelerimizde bu bereketi, huzuru ve ramazan ayının o maneviyatını Merkezefendi'de yaşatmaya çalışıyoruz. Allah tuttuğumuz tüm oruçları kabul etsin. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi ilk iftar sofrasını İlbade Mahallesi'nde kurdu. - Son Dakika

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