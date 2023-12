Merkezefendi Belediyesi\'nden gençlere hizmet

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' faaliyet göstermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birbirinden güzel faaliyetlerin yapıldığı merkezimizde gençlerimiz hem eğitici hem de keyifli vakit geçiriyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki yapısal projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' de ilçedeki vatandaşlar hizmet vermeye devam ediyor. Merkezefendili gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçeye kazandırılan merkezde; modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları bulunuyor. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde olduğu merkez 1200 metrekarelik alana sahip. Mahallenin göz bebeği haline gelen merkezde kurslar devam ediyor.

"7'DEN 70'E HER VATANDAŞIMIZA HİZMET SAĞLIYORUZ"

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemize kazandırdığımız 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'mizde gençlerimiz neredeyse her istediği aktiviteyi yapabiliyor. Merkezefendili gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçirdiği bu merkezimiz gençlerimizin gözdesi haline geldi. Sadece gençlerin de değil 7'den 70'e her yaştan hemşehrilerimizin de yararlanacağı bir merkez. Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'ni daha görmeyen herkesi tesisimize bekliyoruz" diye konuştu.