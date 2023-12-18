 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi', gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde modern eğitim sınıfları, atölyeler, kütüphane, seminer salonu gibi birçok imkan bulunuyor.

Merkezefendi Belediyesi\'nden gençlere hizmet
18.12.2023 - 19:41,
Abone Ol

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' faaliyet göstermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birbirinden güzel faaliyetlerin yapıldığı merkezimizde gençlerimiz hem eğitici hem de keyifli vakit geçiriyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki yapısal projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' de ilçedeki vatandaşlar hizmet vermeye devam ediyor. Merkezefendili gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçeye kazandırılan merkezde; modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları bulunuyor. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde olduğu merkez 1200 metrekarelik alana sahip. Mahallenin göz bebeği haline gelen merkezde kurslar devam ediyor.

"7'DEN 70'E HER VATANDAŞIMIZA HİZMET SAĞLIYORUZ"

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemize kazandırdığımız 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'mizde gençlerimiz neredeyse her istediği aktiviteyi yapabiliyor. Merkezefendili gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçirdiği bu merkezimiz gençlerimizin gözdesi haline geldi. Sadece gençlerin de değil 7'den 70'e her yaştan hemşehrilerimizin de yararlanacağı bir merkez. Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'ni daha görmeyen herkesi tesisimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Gençlik, Akif, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet - Son Dakika


19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14
8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı

Son Dakika
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 20:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement