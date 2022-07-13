Merkezefendi Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

13.07.2022 15:35
Merkezefendi Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak mahallesinde oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak mahallesinde oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde 15 bin lavanta bitkisi bulunuyor. Büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 35 dekarlık büyüklüğe sahip olan bahçede, 60 dekarlık alanda ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi bulunuyor. Lavanta Bahçesi'nin hasadı ise on gün sonra yapılacak.

İlçeyi daha yaşanabilir, renkli ve güzel bir hale getirmeye çabaladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Merkezefendi'nin Yenişafak mahallesine, yaklaşık 35 dekarlık alana 15 bin lavanta ekimi yaptık. Lavantalarımız bu sene de çiçeklerini açtı. Lavanta Bahçesi'ne gelen ziyaretçilerimiz çok mutlu oluyor. Merkezefendi'mize böyle güzellik kattığımız için hemşerilerimizden övgüler alıyoruz. Merkezefendi'ye Lavanta Bahçemiz ile renk katıyoruz. Lavanta Bahçemizi, turizm açısından da önemli bir merkez haline getirmeyi çabalıyoruz. Lavanta Bahçesi, büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 35 dekarlık büyüklüğe ulaştı. Merkezefendi'yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ailesiyle birlikte güzel vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyen ve bu güzel kokuyu içine çekmek için gelecek tüm herkesi Lavanta Bahçemize bekleriz."

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Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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