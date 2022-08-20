Merkezefendi Gençlik Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Merkezefendi Gençlik Festivali Başlıyor

20.08.2022 17:11

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez gerçekleştirilecek ve üç gün boyunca sürecek  olan 'Merkezefendi Gençlik Festivali', 27 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı eğlenceye doyacakları festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez gerçekleştirilecek ve üç gün boyunca sürecek  olan 'Merkezefendi Gençlik Festivali', 27 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı eğlenceye doyacakları festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesince geleneksel hale getirilen, Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında yapılacak ve üç gün sürecek Gençlik Festivali'nde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Yeni Türkü ve Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, 28 Ağustos Pazar günü Tanju Güneş ve Bir Kişi Arkeolog, 29 Ağustos Pazartesi günü ise Can Gox ve Homeless sahne alacak. Konserler, üç günde de saat 20.30'da başlayacak.

"MERKEZEFENDİ, FESTİVALLERİN MERKEZİ OLACAK"

Genç, yaşlı demeden 7'den 70'e herkesin bu festivalde buluşacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirmiş olacağımız festivallerimizle sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde üç gün boyunca sürecek olan festivalimizde her gün iki ayrı konser olacak şekilde toplamda altı konser verilecek. Değerli sanatçılarımız ve müzik grupları halkımıza festival coşkusunu yaşatacak. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında yapacak olduğumuz Gençlik Festivalimize bekliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Merkezefendi, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi Gençlik Festivali Başlıyor - Son Dakika

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