Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi İş Birliğiyle Üreticiden Alınan Karpuzlar Vatandaşlara Ulaştırıldı - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi İş Birliğiyle Üreticiden Alınan Karpuzlar Vatandaşlara Ulaştırıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi İş Birliğiyle Üreticiden Alınan Karpuzlar Vatandaşlara Ulaştırıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğinde üreticiden alınan karpuzlar, Merkezefendili vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Doğan, 'Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum' dedi.

16.08.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğinde üreticiden alınan karpuzlar, Merkezefendili vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Doğan, "Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi, üreticilerin emeklerine sahip çıkmak amacıyla üreticilerden temin edilen taze karpuzları, Merkezefendililere ulaştırdı. Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda ekipler, kamyonlardaki karpuzları tek tek vatandaşa teslim etti.

Bu faaliyetlerin toplumsal dayanışma ve yerel ekonomiyi destekleme açısından önemli olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez ifade etmek istiyorum. Maalesef bu sene bazı ürünlerin hiç değeri olmadı. Yanlış planlamalar, yanlış uygulamalarla bu sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar günlerce emek veriyor, ailecek çalışıyorlar ama emeğinin karşılığını alamıyor. Acıpayam Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programımız ile hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyoruz. Emekleri için Acıpayam Belediye Başkanımız Levent Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi İş Birliğiyle Üreticiden Alınan Karpuzlar Vatandaşlara Ulaştırıldı - Son Dakika

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