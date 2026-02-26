Başkan Doğan muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Başkan Doğan, "Merkezefendimiz için muhtarlarımızla birlikte, büyük bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programında muhtarlar ve aileleriyle buluştu. İftar programında, birlik ve dayanışma duygusunun önemi ve ortak akıl düşüncesiyle Merkezefendi'ye hizmet etmek vurgulandı. İftar programına, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Merkezefendimiz, Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir tanesi"

Muhtarlarla birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizin her mahallesinde emeği, sözü ve sorumluluğu olan, hemşerilerimizle aramızdaki bağı güçlendiren kıymetli muhtarlarımız ve değerli aileleriyle iftar soframızda buluştuk. Yaklaşık yedi yıldır muhtarlarımızla beraber güzel bir yol yürüyoruz. Merkezefendimiz giderek büyüyen ve gelişen bir ilçe. Merkezefendi artık sınırları aşıyor, hem nüfus anlamında hem de kentleşme ve yapılaşma anlamında. Merkezefendimiz, Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir tanesi. Hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri olduğu zaman ilk muhtarlarımıza geliyorlar. Onlar da bu önerileri bizlere, ilgili kurumlara iletiyor. Hemşehrilerimizle aramızda oldukları köprü vazifesinin kolay olmadığını, büyük bir sorumluluk istediğini biliyoruz. 2019 yılından bu yana her bir muhtarımızla uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu"

Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, "Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geleneksel hale getirdiği iftar sofrasında bir araya geldik. Şeniz Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bugün de ailelerimizle birlikte bizi burada bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalıştık. Ramazanımız hayırlı olsun, şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu" diye konuştu.

"Bizleri bu güzel günde bir araya getiren Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum"

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, "Kıymetli muhtarlarımız ve aileleri hepimizi bu güzel günde burada bir araya getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Merkezefendi büyüyen bir ilçe Türkiye genelinde de nüfus artışı fazla olan bir ilçe. Merkezefendi'de genel düzeni korumak için beraber çalışıp birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan'ı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ