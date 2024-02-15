Mersin-Amasya Yolunda Otobüs Kazası: 1 Ölü, 18 Yaralı

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Mersin'den Amasya'ya giden yolcu otobüsü, Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Battal Köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mithat K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Battal köyü yakınlarına geldiğinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralılardan 55 yaşındaki Dindar K. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, vefat etti. 3'ü ağır 18 yaralının tedavisi Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelerde devam ediyor.

VALİ ÖZKAN YARALILARI ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza sonrasında yaralanan hastaları ziyaret edip, hastane yetkililerinden durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mersin-Kayseri-Yozgat-Amasya istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü saat 03.51 sularında gece Battal Köyümüz mevkiinde tek taraflı olarak yoldan çıkmak suretiyle yana yatmış ve kaza yapmıştır. Kazada otobüste bulunan yolcularımıza derhal sağlık ekiplerimiz, emniyet, jandarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz de müdahale edilmiş, yaralılarımız hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılarımızın bir kısmı Yozgat Şehir Hastanemizde bir kısmı şu anda bulunduğumuz Bozok Üniversitemiz Uygulama Araştırma Hastanesi'nde, bir kısmı da Solgun Devlet Hastanemizde tedavi görmektedir. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan dördünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durumu ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef bir tanesi Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir."