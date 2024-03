Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Aydıncık\'ta Tarımsal Destekler Töreni Düzenledi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık'ın sadece tarım bölgesi değil, aynı zamanda bir turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Aydıncık halkının daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ilçesinde düzenlenen Tarımsal Destekler Töreni'nde, üreticilere 5 yıldır destek olduklarını, ikinci 5 yıllık dönemde de aynı anlayışla üreticilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Aydıncık'ın şirin ve güzel bir ilçe olduğunu vurgulayan Seçer, "Aydıncık coğrafya olarak da iyi bir konumda. Her türlü güzelliğe sahip bereketli bir ilçemiz. Aydıncıklılar, Mersin merkezden uzak, gözden uzak Aydıncık'ı, gönülden de uzak zannetmesinler. Her zaman bizim gönlümüzde, sevgimizde ve düşüncemizde" diye konuştu.

"Vahşi depolamayı ortadan kaldırdık"

Aydıncık'ın sadece tarım bölgesi değil, aynı zamanda bir turizm bölgesi olduğuna işaret eden Seçer, bu nedenle ilçenin temiz olması gerektiğini kaydetti. Göreve gelene kadar Gilindire Mağarası'na gidilen yolda bulunan vahşi depolama alanından bahseden Seçer, "Artık çöpünüzü alıyoruz, Silifke'ye kadar taşıyor, tesislerde bertaraf ediyoruz. Taşıma bedelini veriyoruz. Bizim için sizlerin ve çevrenin sağlığı, temiz bir çevrede yaşama hakkınız paradan önemli. Tertemiz bir Aydıncık için vahşi depolamayı ortadan kaldırdık. İkinci 5 yıllık görev süresinde de Aydıncık'ta arıtma tesisini hayata geçireceğiz. Aydıncık halkının daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacağız" dedi.

"Muhtarlardan gelen 330 talebin tamamını karşıladık"

Aydıncık'ta gerçekleştirdikleri tarımsal destekler hakkında da bilgi veren Seçer, "Aydıncık'ta bugüne kadar 55 üreticiye 2 bin 304 adet destek sağladık. Bugün de 24'ü kadın olmak üzere 84 üreticimiz toplam 2 bin 520 adet fidan talebinde bulunmuş ve tamamını da karşıladık. Lavanta fidesi desteği yapacağız. Bugüne kadar talepte bulunan 9 üreticimize 12 bin 433 adet lavanta fidesi desteği sağladık. Bugün de 2'si kadın 6 üreticimize 5 bin 100 adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneş panelinin konar-göçerler için elzem ve ihtiyaç duyulan bir destek kalemi olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"Aydıncık'ta bugüne kadar 4 üreticimiz güneş paneli aldı. Bugün de 7 yetiştiricimize güneş paneli desteği sağlayacağız. Yine bugüne kadar 2 bin 448 metre çelik boru desteği verdik. Bugün de Pembecik Sulama Kooperatifi'ne bin 200 metre HDPE boru desteği sağlayacağız. Bölgemize 2 makine-ekipman desteğimiz oldu. Bugün de 5 makine-ekipman desteği vereceğiz. Bunlardan 3'ü hamur yoğurma makinesi. Köyün ortak kullanımı için talepte bulunan her muhtarımıza 1 hamur yoğurma makinesi verildi. Bugüne kadar muhtarlardan gelen 330 talebin tamamını karşıladık."

"Bilinçli ve bölgelere uygun destek veriyoruz"

Üretimin artması için fide, fidan, sulama borusu, hayvan, yem, sera ve balıkçılık gibi birçok kalemde üreticilere destek olduklarını ifade eden Seçer, göreve geldikleri günden bu yana tarımsal destekler için 125 milyon lira bütçe ayırdıklarını belirtti. 4 yılın bütçesine yakın bir bütçe olan 119 milyon lirayı da sadece 2024 yılı tarımsal desteklerine harcayacaklarına değinen Seçer ayrıca, küçük ölçekli üreticilerle üretici kadınlara desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kooperatiflerle iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Seçer, her bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak tarımsal desteklerde bulunduklarını söyledi. Seçer, "Passiflora, ejder meyvesi, avokado var. Özellikle avokado çok talep görüyor. Bütün bu yeni çeşitlerin pazar değeri daha yüksek. Biz, her toprakta, her iklimde olmayan bu bölge gibi mikroklima iklime ihtiyaç duyan çeşitleri vatandaşlarımıza sunduk. Onlara fide fidan desteği yaptık. Bilinçli ve bölgelere uygun destek veriyoruz" dedi.

Lavanta fidesi desteğinden faydalanan Ceylan Toptaş da ürünlerin pazarlanması noktasında da destek olunması durumunda üreticilerin üretime daha fazla ilgi göstereceğini ifade etti. - MERSİN