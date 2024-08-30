Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "30 Ağustos bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür" dedi.

Mersin Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Seçer, Mersin halkının Zafer Bayramı'nı kutladı. Açıklamada bulunan Seçer 30 Ağustos'un önemine değinerek, "1918'de başlayan bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı günü konuşuyoruz. Bu süreçte bu topraklarda çok büyük mücadeleler oldu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Ege'ye, Trakya'ya milletimiz tek vücut, tek yumruk, tek yürek oldu, işgalcileri topraklarımızdan temizledi ve cumhuriyetin kilometre taşlarını da döşemeye başladı" dedi. Cumhuriyet ile ülkenin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayan Seçer, ülkenin refah, çağdaş, dünyayla rekabet eden bir ülke ve toplum haline gelmesinin, çok uzun mücadeleler ve emekler gerektirdiğini ifade etti. Ülke adına her şeyin güzel olmasını umut ettiğini dile getiren Seçer, "İnsanların yüzünün güldüğü, yokluk çekmediği, herkesin devlet karşısında eşit muamele gördüğü, vatandaşların yarına endişeyle bakmadığı, çocuklarını güzel eğitim veren okullara gönderebilme gücünün olduğu bir ülke arzu ediyoruz. Bütün bunlar da çalışarak olur" diye konuştu.

"Bugün yaptığımız hizmetler Kurtuluş Mücadelesi'nin devamı niteliğinde"

Mersin'de bu anlayışla çalıştıklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "İkinci 5 yıllık görevimize henüz başladık. İlk 5 yıllık görevimizde yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı bizi ikinci döneme çok büyük bir teveccühle taşıdı. Bizim bugün yaptığımız hizmetler 30 Ağustos'a giden Kurtuluş Mücadelesi'nin devamı niteliğinde. Orada bitmiyor, savaş meydanlarında savaşı kazanıyorsunuz ama asıl ekonomide, demokraside, insan haklarında, eğitimde yapacağınız güzel çalışmalarla o zaferinizi taçlandıracaksınız. Biz de bugün o zaferi taçlandırmak için gerekli tüm çalışmaları yapma, katkı sunma gayreti içerisindeyiz."

Miniklerden 30 Ağustos kutlaması

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin çocuk gelişim merkezlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Halkkent, Münir Özkul, Tarsus 100. Yıl Atatürk, Yenice Yaşar Bayboğan, Begonvil ve Gülnar çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan çocuklar; Atatürk baskılı tişörtleri, ay yıldızlı taçları ve ellerinde bayraklarla gösteri gerçekleştirdi. Gösteri esnasında veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen gösteriler, velileri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Etkinliğin sonunda miniklere, tamamladıkları eğitim dönemi dolayısıyla 'Yaz Okulu Sertifikası' da verildi.

"Bugünü coşkuyla kutladık"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Çocuk Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, 30 Ağustos coşkusunun minik yüreklerde daha da büyüdüğünü belirterek, "Şanlı tarihimizin en anlamlı günlerinden birini, miniklerimiz ve ebeveynlerimizle birlikte coşkuyla kutladık. 100. Yıl Çocuk Gelişim Merkezi'ndeyiz ama eş zamanlı olarak tüm çocuk gelişim merkezlerimiz ve çocuk atölyelerimizde bu anlamlı günü kutluyoruz. Herkesin Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - MERSİN