Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antika Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Yenişehir İlçesi İstemihan Talay Caddesi üzerinde yer alan Topraktan Tezgaha Pazar Yeri'nde kurulan 'Antika Pazarı'nda; gramofon, radyo, bakır eşyalar, dikiş makineleri, gaz lambaları, çantalar, vazolar, biblolar, kitaplar, plaklar, fotoğraf makineleri, daktilolar, eski paralar ve antika saatler ile birçok parça, koleksiyonerler, antika tutkunları ve vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Mersin ile çevre illerden pazar için gelen antikacılar ürünlerini satışa sunarken, antika tutkunları da pazarda yükselen nostaljik şarkılar eşliğinde geçmişe yolculuk yapıyor. Antika Pazarı, vatandaşların yanı sıra kendilerinde eksik olan parçaları bulmaya veya yeni eserlerle koleksiyonlarını zenginleştirmeye çalışan koleksiyonerlerin de uğrak noktası olma özelliği taşıyor.

BAŞKAN SEÇER VE MERAL SEÇER, PAZAR İLE ADETA ZAMANDA YOLCULUK YAPTI

Başkan Seçer de, eşi Meral Seçer ile birlikte Antika Pazarı sayesinde geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı. Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından pazar hakkında bilgiler aldı. Pazarda vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektiren Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı tezgahları inceledi, tezgah sahipleri ile sohbet etti. Dönem ürünlerini de inceleyen Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, pazarda tezgah sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Tezgah sahipleri de Antika Pazarı'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Seçer, vatandaşlardan gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Ziyarette Büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşlara hizmet broşürü, pazar çantası, mutfak önlüğü ile çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.