Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Ramazan Mesajı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu mübarek ayın başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Seçer, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer mesajında, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir ramazan ayını daha karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının getirdiği bereketi, huzuru, sevgi ve hoşgörüyü en güzel şekilde paylaşarak yaşamayı temenni ediyor; bu mübarek ayın başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."