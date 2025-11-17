Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün '17 Kasım 2025' ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.
Taziyelerin Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kabul edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?