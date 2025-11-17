Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Hayatını Kaybetti

17.11.2025 12:19
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'in kardeşi Doç. Dr. Arzu Seçer, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün '17 Kasım 2025' ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

Taziyelerin Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kabul edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Tarsus, Yerel, Son Dakika

