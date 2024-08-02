Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'de Herkes Mutlu ve Gelecekten Umutlu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'de Herkes Mutlu ve Gelecekten Umutlu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin\'de Herkes Mutlu ve Gelecekten Umutlu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de herkesin mutlu ve gelecekten de umutlu olduğunu söyledi. Seçer, Mersin'in huzur, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir şehir olduğunu vurguladı.

02.08.2024 10:26  Güncelleme: 10:35
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de herkesin mutlu ve gelecekten de umutlu olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Mersin'imizde huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Biz Anadolu gibiyiz. Doğu Anadolulu, Güneydoğu Anadolulu, Orta Anadolulu, Karadenizli, Egeli; herkes burada. Farklı etnik yapılar, inanç grupları ve ekonomik yapıdaki insanlar Mersin'de. Mersin, Türkiye gibi. Mersin her geçen gün her açıdan çok ileri noktalara gidiyor, gidecek de" dedi.

Her vatandaşın kendi nezdinde eşit olduğunun altını çizen Seçer, "Biz hangi siyasi görüşten olursa olsun; 'zengindir, fakirdir, şu partiliydi, bu partiliydi, şu mahalleliydi, şu köylüydü' demeden herkesi kucaklıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık sürede kente öncelikle bu duyguyu aşılamak için gayret ettik. Çok şükür ki aşı tuttu, Mersin'de herkes mutlu ve gelecekten de umutlu" diye konuştu.

"Toroslar'ı çok daha güzel noktalara getireceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile beraber kente hizmet edeceklerini belirten Seçer, "Abdurrahman Başkan gece-gündüz demede çalışıyor, gayret ediyor. Çünkü, büyük bir sorun yumağını çözmeye çalışıyor. Bizlerin de sizlerin de desteğiyle Toroslar'ı çok daha güzel noktalara getireceğiz" dedi.

Seçilen kadın muhtarları da tebrik eden Seçer, "Kadınlar her alanda artsın, çoğalsın. Kadınları siyasette, karar alma noktalarında, yönetimlerde ve iş dünyasında istiyoruz. Kadın demek, medeniyet demek. Çalışan, işine gücüne giden, ayakta durabilen kadınları görelim. Her zaman yanınızdayız, hiçbir endişeniz olmasın" diye konuştu.

"Mutluluk, kardeşlik, insanlık neymiş; herkese göstereceğiz"

Başkan Yıldız ile Toroslar'a hizmet edeceklerini vurgulayan Seçer, "Mutluluk, kardeşlik, insanlık neymiş; herkese göstereceğiz. Bunu iddiayla söylüyoruz. Öyle ayrım gayrım yok. Bugün Muharrem'i yad ediyoruz. Bugün yas günü. O zulme ve zalime karşı mazlumun verdiği mücadeleler bizlere örnek olmalı. Onların yolunda gidiyoruz. Onun için halkımızı ve insanlarımızı seviyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek, aşurede emeği olanlara teşekkür etti.

Çağdaşkent Mahalle Muhtarı Serminaz Dağdelen de Muharrem ayının dünya üzerinde barış, kardeşlik, huzur ve mutluluğun yeşermesine vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından aşure duası yapıldı ve aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca El Ele Sanat ve Kültür Derneği'nin Beyaz Melekler Ritim Korusu tarafından konser gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'de Herkes Mutlu ve Gelecekten Umutlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'de Herkes Mutlu ve Gelecekten Umutlu - Son Dakika
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