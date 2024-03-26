Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak, Mersin halkını selamladı. Tur boyunca yurttaşlar; sokaklardan, evlerinden ve arabalarından Seçer'e sevgi gösterisinde bulundu. Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu semtinde başlayan ve yol boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin büyük ilgi gösterdiği şehir turu, Mezitli'de sona erdi.

26.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:22
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak, Mersin halkını selamladı. Tur boyunca yurttaşlar; sokaklardan, evlerinden ve arabalarından Seçer'e sevgi gösterisinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, otobüsle şehir turu yaptı, Mersin halkını selamladı. Başkan Seçer'e gezide, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Abdullah Özyiğit ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan eşlik etti.

YENİŞEHİR'DE BAŞLAYAN ŞEHİR TURU MEZİTLİ'DE SONA ERDİ

Şehir turu sırasında otobüste Seçer'i gören yurttaşlar, otobüse koşup Seçer'in etrafını sardı. Yurttaşların sevgi gösterilene karşılık veren Seçer, tur boyunca halkı selamlamayı bırakmadı.

Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu semtinde başlayan ve yol boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin büyük ilgi gösterdiği şehir turu, Mezitli'de sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı - Son Dakika
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