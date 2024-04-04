Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SMA hastası çocuklara bağış yapılmasını istedi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, kendisini tebrik için çiçek yollamak isteyenleri, SMA hastası çocuklara bağış yapmaya çağırdı. Başkan Seçer'in çağrısına, CHP'li ilçe belediye başkanları da destek verdi.

Mersin'de yaşayan ve SMA hastalığıyla mücadele eden Azra, Mahmut Aras, Mehmet Ali ve Yiğit Aras bebek için yapılan çağrıya Anamur, Aydıncık, Mezitli, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir belediye başkanları da destek verdi.

Başkan Seçer ve 7 ilçe belediye başkanının imzasıyla yayınlanan 'Birlikte Başaralım, SMA'lı Çocuklara Umut Olalım' başlıklı çağrıda şunlar kaydedildi:

"Mersin'de ve 7 ilçemizde sizlerin desteğiyle, kutlanmaya değer büyük seçim zaferleri kazandık. Kutlama amacıyla çiçek gönderen sevgili yurttaşlarımızdan, belediye başkanlarınız olarak önemli bir ricamız var. Çiçek göndermek yerine Mersinli SMA'lı çocuklarımıza bağış yapmanız, bizleri çok daha mutlu edecektir." - MERSİN