Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SMA hastası Yiğit Aras Tunç\'a destek çağrısı yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Ona bir umut ıSMArla' sloganıyla organize edilen ve SMA Tip 1 hastası 6 yaşındaki Yiğit Aras Tunç'un tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yapılan sosyal medya canlı yayınına katıldı. Yiğit Aras'ın kampanyasına destek veren Seçer, herkesi Yiğit Aras için birlik olmaya çağırdı.
Başkan Seçer, SMA Tip 1 hastası 6 yaşındaki Yiğit Aras Tunç'a destek için düzenlenen sosyal medya canlı yayınına katıldı. Yayında konuşan Başkan Seçer, geçen haftalarda Yiğit Aras'ı ziyaret ettiğini belirterek, kısa sürede sağlığına kavuşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Seçer, şöyle konuştu:
"Umut ediyorum kısa bir sürede yeterli miktar toplanır ve Yiğit Aras bir an önce tedavisini olur, sağlığına kavuşur" dedi. Mersin'de yaşayan her yurttaşın acısını ve mutluluğunu paylaştıklarını vurgulayan Seçer, "Hem görevimiz hem insani olarak sizlerin yanında olmaktan mutluyuz. Umuyorum ki bugün güzel bir başarı elde edilecek ve Yiğit Aras'a katkı sunacağız. Yiğit Aras desteğimizi bekliyor. Kampanyaya herkes katkı sunarsa mutlu oluruz. Birlikten kuvvet doğuyor. Keşke devlet olarak farklı bazı mevzuatlar olsa yasalar çıksa da SMA'lı çocuklarımız devletin katkısıyla, desteğiyle onların ellerinden tutarak tedavilerin yapılması sağlansa. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında SMA'lı çocuklarımız Yiğit Aras'ın yaşadığı süreci yaşıyor. Nasıl Yiğit Aras'ın ailesi bu ıstırap içinde bu süreci götürüyorsa birçok ailemiz aynı durumda."
Geçen aylarda SMA hastası Elif Bade'nin de yayına katıldığını hatırlatan Seçer, Elif Bade bebeğin gerekli miktarı topladığını ve tedavi olmak için yurtdışına gittiğini aktararak, Yiğit Aras için de aynısını umut ettiklerini kaydetti. Gelecek günlerde SMA hastası Mehmet Ali ile de bir araya geleceklerini belirten Seçer, "Kentin başkanı olarak 'Çocuklarımıza nasıl katkı yapabilir, nasıl bir farkındalık yaratabiliriz'in çabası içerisindeyim. Arkadaşlarımız da takipte oluyor. Sürekli diyalog halindeyiz" dedi.
Yiğit Aras'ın babası Cevdet Tunç ise destekleri dolayısıyla Seçer'e teşekkür ederek, "Hem Başkan'ımız hem ağabeyimizsiniz. SMA'lı çocukların hep yanında oluyorsunuz. Hastaneye ulaşmamızda yardımcı oluyorsunuz. Sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür için kelimelerim yetmiyor" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SMA hastası Yiğit Aras Tunç'a destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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