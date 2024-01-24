Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Konut Projesi Hakkında Konuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal konut projesinin en büyük projelerinden birisi olduğunu belirterek, "Yurt dışında bu modeller var. Belediyenin evleri olur, kiraya verir. Belki bin konut yapıyoruz, 500 satacağız, 500'ünü de kiraya vereceğiz" dedi.

Seçer, 'Kente sözümüz var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' çerçevesinde sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayındaki toplantıda konuşan Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın kent yönetiminde kendilerine çok yararı olduğunu belirterek, "Burada aldığımız eleştiriler, öneriler ve yaptığımız iyi işlerdeki onaylar bir sonraki yapacağımız işler için bize referans oldu, çok yardımcı oldu. Kent yönetiminde de böyle davranmak bir başkan açısından çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Her şeyden önemlisi, 'Her şeyin iyisini ben bilirim' mantığının dışında danışarak, farklı fikirleri dinleyerek hareket etmek olumlu sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.

"1 TL demek herkese dokunmak demek"

Öğrencilerin Mersin'de toplu taşımayı 1 TL'ye kullandıklarını hatırlatan Seçer, bu hizmetin aslında topumun tüm kesimlerine dokunmak olduğunu vurguladı. Seçer, "1 TL demek herkese dokunmak demek. Öğrenciye çok daha fazla indirim yapmak, hem öğretmene hem belediye işçisine hem sanayide ya da tarımda çalışan bir işçiye dokunmak demektir. Biz onun için öğrenci öncelikli indirimler yaptık. Bir belediye başkanı, toplu taşıma, su fiyatları ya da ücret karşılığı belediyenin verdiği hizmetlerde yüksek fiyatı arzu etmez. Onun için müsterih olun. Ben kamu hizmeti yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Metroyu bitireceğim"

Metro Projesi hakkında bilgi veren ve Büyükşehir Belediyesi olarak kredi onayının tam olarak 2 yıl bekletildiğinden söz eden Seçer, "Biz kredi arayışına çıktık. İlk etapta imzalansa Euro 9 liraydı. O zaman para çok rahat bulunuyordu. Şimdi para bulunmuyor ama biz bulduk. Benim ikinci dönemde Mersin halkına vereceğim söz, metroyu bitireceğim" şeklinde konuştu.

"Müftü Deresine proje hazırlıyoruz"

Müftü Deresinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Seçer, ıslah çalışmalarının DSİ'ye ait olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin ise Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesini hayata geçireceğini ve derenin olduğu bölgeyi canlandıracaklarını kaydetti. Seçer, "Oraya muazzam bir proje hazırlıyoruz. Dedim ki 'Bu konuda Türkiye'de en iyi kimse bulalım, gelsin bize bir sunum yapsın, projemizi de o yapsın.' Burayı iyi bir göz inceler, iyi bir kalem yazar çizerse insanların vakit geçireceği muazzam bir alan olur. Dünyada örnekleri çok" dedi.

"Sosyal konut benim en büyük projelerimden biri"

Sosyal konut projesinin en büyük projelerinden birisi olduğunu söyleyen Seçer, "Türkiye'de bir ilk olacağı için çok önemsiyorum. Yurt dışında bu modeller var. Belediyenin evleri olur, kiraya verir. Belki bin konut yapıyoruz, 500 satacağız, 500'ünü de kiraya vereceğiz. Uzun müddet kiralanır ve insanlar sosyal konutlarda daha iyi şartlarda, daha güzel olanakların olduğu, daha uygun fiyatlarla yaşamlarını idame ettirir" diye konuştu. - MERSİN