Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık politikalarını zenginleştirerek devam ettireceklerini söyledi.
Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile iftarda bir araya geldi. Göreve geldiklerinde devraldıkları borcu büyük oranda azalttıklarını belirten Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesin mali disiplini sağlamış, ne yaptığını bilen ve işlerini kaliteli yapan bir belediye olduğunu vurguladı. Tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık alanlarında gerçekleştirdikleri politikaların zenginleşerek devam edeceğini belirten Seçer, "Çevre temizliğinden temiz içme suyuna, sinekle mücadeleye, yeşil bir Mersin'e ve park alanlarımızın daha güzel olmasına kadar rutin işlerimiz de artarak devam edecek" dedi.
"Tarsus Tramvayının onayı geldi"
En önemli projelerinden birinin raylı sistemler olduğunu vurgulayan Seçer, "Bizim ana gayemiz Mersin metrosunu bitirmek. İkinci dönemimizde bitecek, hiçbir engel yok. 12 kilometre de Tarsus Tramvayı var. Altyapı Genel Müdürlüğünden proje onayını aldık. Emin olun çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptık. Mersin'in raylı sistemle tanışmasıyla beraber ne kadar büyük emek verdiğimizi, ne kadar değerli çalışma yaptığımızı göreceksiniz" diye konuştu.
"Sosyal Konut Projesi sayesinde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecek"
Önem verdikleri en önemli projelerden diğerinin ise sosyal konut olduğunu belirten Seçer, "Sosyal belediyecilikte, sosyal devlet anlayışında öne çıkan ülkelerde olan belediye evleri modelini getireceğiz. Toplu sosyal konut yapıp bunu uygun şartlarda vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Kira öder gibi mülkiyetini alsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Mutlaka önümüzdeki 5 yıl üzerine titreyeceğimiz, çalışacağımız ve başaracağımız en önemli projelerden bir tanesi bu" ifadelerini kullandı.
"Kentin dönüşüme ihtiyacı var"
Seçer, kenti olası afetlere hazırlamak adına 'Dirençli Kent Mersin' projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını aktaran Seçer, şehrin bina stok envanterini çıkartacaklarını ifade etti. Seçer, "Zamana ihtiyaç var ama bu kentin de dönüşüme ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde, Mersin bu konuyu yıllara sarih çalışıp devam etsin ve çözsün. Bu dönüşümler 3-5 yılda olacak işler değil. Sosyal konut meselemiz de aslında bununla ilintili. Yerinde, yani kentsel dönüşüm yaparsınız, risk taşıyan binaları dönüştürürsünüz, yeni sosyal konutlar yaparsınız, insanlara oradan yer verirsiniz. Yerleri boşaltmalarını sağlarsınız. Bu çalışmayı bir şekilde bir yerden başlatıp devam ettirmek zorundasınız. Yoksa kentimiz bugün değil ama ileride mutlaka çok ciddi acılarla karşılaşabilir diye düşünüyorum" dedi.
Konuşmasının ardından iş dünyasından katılımcıların sorularına tek tek yanıt veren Seçer, yenilenebilir enerji konusunda iyi bir yol kat ettiklerini belirtti. Seçer, 2019 yılında yüzde 1,5 yenilenebilir enerji miktarlarını 2024 itibariyle yüzde 21'e çıkardıklarını ve yılsonu bu oranın yüzde 46 olacağını kaydetti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.
Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'da bin 154 mahallede 6 binden fazla muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtar adaylığına ilginin artmasının sebebinin Cumhurbaşkanı'nın muhtarlık kurumuna verdiği önem olduğunu belirtti.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Bab ilçesinin tek ut yapım ustası ve sanatçısı olan Hassan Hamza, ut yapımının bir sanat olduğunu belirtti. Hamza, ut yapım ustasının aynı zamanda sanatçı olması gerektiğini söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini tamamladı. Washington'dan ayrılan Bakan Fidan'ın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?