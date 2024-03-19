Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık politikalarını zenginleştirerek devam ettireceklerini söyledi.

Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile iftarda bir araya geldi. Göreve geldiklerinde devraldıkları borcu büyük oranda azalttıklarını belirten Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesin mali disiplini sağlamış, ne yaptığını bilen ve işlerini kaliteli yapan bir belediye olduğunu vurguladı. Tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık alanlarında gerçekleştirdikleri politikaların zenginleşerek devam edeceğini belirten Seçer, "Çevre temizliğinden temiz içme suyuna, sinekle mücadeleye, yeşil bir Mersin'e ve park alanlarımızın daha güzel olmasına kadar rutin işlerimiz de artarak devam edecek" dedi.

"Tarsus Tramvayının onayı geldi"

En önemli projelerinden birinin raylı sistemler olduğunu vurgulayan Seçer, "Bizim ana gayemiz Mersin metrosunu bitirmek. İkinci dönemimizde bitecek, hiçbir engel yok. 12 kilometre de Tarsus Tramvayı var. Altyapı Genel Müdürlüğünden proje onayını aldık. Emin olun çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptık. Mersin'in raylı sistemle tanışmasıyla beraber ne kadar büyük emek verdiğimizi, ne kadar değerli çalışma yaptığımızı göreceksiniz" diye konuştu.

"Sosyal Konut Projesi sayesinde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecek"

Önem verdikleri en önemli projelerden diğerinin ise sosyal konut olduğunu belirten Seçer, "Sosyal belediyecilikte, sosyal devlet anlayışında öne çıkan ülkelerde olan belediye evleri modelini getireceğiz. Toplu sosyal konut yapıp bunu uygun şartlarda vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Kira öder gibi mülkiyetini alsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Mutlaka önümüzdeki 5 yıl üzerine titreyeceğimiz, çalışacağımız ve başaracağımız en önemli projelerden bir tanesi bu" ifadelerini kullandı.

"Kentin dönüşüme ihtiyacı var"

Seçer, kenti olası afetlere hazırlamak adına 'Dirençli Kent Mersin' projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını aktaran Seçer, şehrin bina stok envanterini çıkartacaklarını ifade etti. Seçer, "Zamana ihtiyaç var ama bu kentin de dönüşüme ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde, Mersin bu konuyu yıllara sarih çalışıp devam etsin ve çözsün. Bu dönüşümler 3-5 yılda olacak işler değil. Sosyal konut meselemiz de aslında bununla ilintili. Yerinde, yani kentsel dönüşüm yaparsınız, risk taşıyan binaları dönüştürürsünüz, yeni sosyal konutlar yaparsınız, insanlara oradan yer verirsiniz. Yerleri boşaltmalarını sağlarsınız. Bu çalışmayı bir şekilde bir yerden başlatıp devam ettirmek zorundasınız. Yoksa kentimiz bugün değil ama ileride mutlaka çok ciddi acılarla karşılaşabilir diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmasının ardından iş dünyasından katılımcıların sorularına tek tek yanıt veren Seçer, yenilenebilir enerji konusunda iyi bir yol kat ettiklerini belirtti. Seçer, 2019 yılında yüzde 1,5 yenilenebilir enerji miktarlarını 2024 itibariyle yüzde 21'e çıkardıklarını ve yılsonu bu oranın yüzde 46 olacağını kaydetti. - MERSİN