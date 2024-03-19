Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık politikalarını zenginleştirerek devam ettireceklerini söyledi.

19.03.2024 10:48  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık politikalarını zenginleştirerek devam ettireceklerini söyledi.

Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile iftarda bir araya geldi. Göreve geldiklerinde devraldıkları borcu büyük oranda azalttıklarını belirten Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesin mali disiplini sağlamış, ne yaptığını bilen ve işlerini kaliteli yapan bir belediye olduğunu vurguladı. Tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık alanlarında gerçekleştirdikleri politikaların zenginleşerek devam edeceğini belirten Seçer, "Çevre temizliğinden temiz içme suyuna, sinekle mücadeleye, yeşil bir Mersin'e ve park alanlarımızın daha güzel olmasına kadar rutin işlerimiz de artarak devam edecek" dedi.

"Tarsus Tramvayının onayı geldi"

En önemli projelerinden birinin raylı sistemler olduğunu vurgulayan Seçer, "Bizim ana gayemiz Mersin metrosunu bitirmek. İkinci dönemimizde bitecek, hiçbir engel yok. 12 kilometre de Tarsus Tramvayı var. Altyapı Genel Müdürlüğünden proje onayını aldık. Emin olun çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptık. Mersin'in raylı sistemle tanışmasıyla beraber ne kadar büyük emek verdiğimizi, ne kadar değerli çalışma yaptığımızı göreceksiniz" diye konuştu.

"Sosyal Konut Projesi sayesinde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecek"

Önem verdikleri en önemli projelerden diğerinin ise sosyal konut olduğunu belirten Seçer, "Sosyal belediyecilikte, sosyal devlet anlayışında öne çıkan ülkelerde olan belediye evleri modelini getireceğiz. Toplu sosyal konut yapıp bunu uygun şartlarda vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Kira öder gibi mülkiyetini alsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Mutlaka önümüzdeki 5 yıl üzerine titreyeceğimiz, çalışacağımız ve başaracağımız en önemli projelerden bir tanesi bu" ifadelerini kullandı.

"Kentin dönüşüme ihtiyacı var"

Seçer, kenti olası afetlere hazırlamak adına 'Dirençli Kent Mersin' projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını aktaran Seçer, şehrin bina stok envanterini çıkartacaklarını ifade etti. Seçer, "Zamana ihtiyaç var ama bu kentin de dönüşüme ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde, Mersin bu konuyu yıllara sarih çalışıp devam etsin ve çözsün. Bu dönüşümler 3-5 yılda olacak işler değil. Sosyal konut meselemiz de aslında bununla ilintili. Yerinde, yani kentsel dönüşüm yaparsınız, risk taşıyan binaları dönüştürürsünüz, yeni sosyal konutlar yaparsınız, insanlara oradan yer verirsiniz. Yerleri boşaltmalarını sağlarsınız. Bu çalışmayı bir şekilde bir yerden başlatıp devam ettirmek zorundasınız. Yoksa kentimiz bugün değil ama ileride mutlaka çok ciddi acılarla karşılaşabilir diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmasının ardından iş dünyasından katılımcıların sorularına tek tek yanıt veren Seçer, yenilenebilir enerji konusunda iyi bir yol kat ettiklerini belirtti. Seçer, 2019 yılında yüzde 1,5 yenilenebilir enerji miktarlarını 2024 itibariyle yüzde 21'e çıkardıklarını ve yılsonu bu oranın yüzde 46 olacağını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Vahap Seçer, Mersin, Yerel yönetim, Ulaşım, Çevre, Enerji, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Kadınlarımızı Güçlendiriyor Programı Gerçekleştirildi
    09 Mar MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Kadınlarımızı Güçlendiriyor Programı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.

  • AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak
    09 Mar AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak

    Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.

  • Konya'da 31 Mart seçimlerinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak
    09 Mar Konya'da 31 Mart seçimlerinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak

    Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'da bin 154 mahallede 6 binden fazla muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtar adaylığına ilginin artmasının sebebinin Cumhurbaşkanı'nın muhtarlık kurumuna verdiği önem olduğunu belirtti.

  • Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası Maliye Kongresi Başladı
    09 Mar Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası Maliye Kongresi Başladı

    Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.

  • Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor
    09 Mar Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor

    Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.

  • Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan: 'Milli Görüşçülük Modası Oluştu'
    09 Mar Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan: 'Milli Görüşçülük Modası Oluştu'

    Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.

  • Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor
    09 Mar Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor

    Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

  • Suriyeli Ustaya Göre Ut Yapımı Bir Sanattır
    09 Mar Suriyeli Ustaya Göre Ut Yapımı Bir Sanattır

    Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Bab ilçesinin tek ut yapım ustası ve sanatçısı olan Hassan Hamza, ut yapımının bir sanat olduğunu belirtti. Hamza, ut yapım ustasının aynı zamanda sanatçı olması gerektiğini söyledi.

  • Havza Voleybol Halk Turnuvası Sona Erdi
    09 Mar Havza Voleybol Halk Turnuvası Sona Erdi

    Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı
    09 Mar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini tamamladı. Washington'dan ayrılan Bakan Fidan'ın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

  • Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi
    09 Mar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

  • Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Cumhur İttifakı dimdik ayakta
    09 Mar Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Cumhur İttifakı dimdik ayakta

    Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.


12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna sinir krizi geçirdi Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre’nin sözleri dikkat çekti Survivor yarışmacısı Aleyna sinir krizi geçirdi! Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre'nin sözleri dikkat çekti
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:51:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarım ve Sağlık Politikalarını Zenginleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement